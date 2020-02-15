洛阳布局重大创新项目 聚合创新资源优势 聚焦产业提质增效

产业是发展的根基，创新是产业转型升级的核心动力。进入“十三五”以来，我市坚持以高质量发展为引领，着力实施创新驱动发展战略，不断汇聚人才、资金、技术等要素，以“新”促“转”、以“新”提“质”、以“新”赋“能”，奏响产业转型发展高质量发展“新”强音。

在洛阳LYC轴承有限公司航空精密轴承国家重点实验室，技术人员开展轴承零件检测试验

产业是发展的根基，创新是产业转型升级的核心动力。

进入“十三五”以来，我市坚持以高质量发展为引领，着力实施创新驱动发展战略，不断汇聚人才、资金、技术等要素，以“新”促“转”、以“新”提“质”、以“新”赋“能”，奏响产业转型发展高质量发展“新”强音。

唯有创新，才能为产业转型升级注入新活力、提供新动能。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，布局重大创新项目，聚焦产业提质增效，筑牢现代创新项目支撑。

中航锂电全自动生产线

新变化：传统产业加快转型 新兴产业持续壮大

一个面包车大小的金属防护箱内，微焦点工业锥束CT机的射线源正对准平台上的工件进行扫描，高清晰三维图像在电脑上呈现。近日，在洛阳中信成像智能科技有限公司，一项重要的工业检测正有序进行。

依托郑洛新自创区产业集群专项“基于VCT的工业无损检测”课题，该企业研发并下线了中国首台检测精度达到3微米的320千伏微焦点工业锥束CT机，可对工业零部件进行无损、快速、精确的检测分析，解决了行业内在工业设计、工艺制造、无损检测等方面存在的问题。

近年，我市瞄准“565”现代产业发展的关键核心技术需求，聚焦产业转型中的“卡脖子”技术，依托重点企业和大型科研院所，不断加大研发投入力度，着力实施一批重大科技专项，让“产业之树”开满“科技之花”。

我市入围首批郑洛新自创区产业集群专项的12个课题成果丰硕，已突破50余项核心关键技术；我市3个科技项目入选科技部“科技助力经济2020”专项，11个科技项目入围河南省创新示范专项……一大批关键技术在我市实现突破和产业化，唱响了产业转型升级的“洛阳好声音”！

有传统产业向产业链高端迈进，实现“老树发新枝”的鲜活例子：中信重工凭借核心技术自主研发机器人，已坐上国内特种机器人及智能装备市场“头把交椅”；洛阳LYC轴承有限公司研发的盾构机轴承、高铁轴承、大功率风电轴承等代表技术和市场发展方向的高端产品，创造了多项“行业之最”……

有新兴产业不断发展壮大，实现“新树结硕果”的生动实践：爱森生物科技研发的新一代核酸提取仪，能够高效快速完成病毒检测；清洛基地联合多个智能制造研究团队，聚力开发“基于工业大数据的企业供需智能决策与调度平台研发及应用”重点项目……

创新活水浇灌产业之花，让“洛阳制造”这一“金字招牌”越擦越亮！

在洛阳尖端技术研究院生产车间，碳纤维预浸料生产线正在满负荷运转

新舞台：加大创新研发力度 给产业发展“加油”

在暗室中，一块块色彩艳丽的交通反光材料反射出明亮的光，文字和图案清晰可见……这一由洛阳尖端技术研究院研发的新型交通反光材料，一经推出便引起业内关注。

作为我市与深圳光启合作建设的新型研发机构，洛阳尖端技术研究院积极将新型交通反光材料技术推向产业化，生产技术处于国内领先水平，产品批量进入山东、广东、四川等地市场。

几乎每一次产业发展提速，都要踩下技术研发这个“油门”。

●我们抢抓机遇——

围绕这几年特别“火”的新型研发机构，我市出台了《洛阳市促进新型研发机构发展实施办法》，在土地、资金、专项人才编制等方面对新型研发机构建设予以支持。

中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院组建了薄铝件自动焊接机器人、仿生机器鱼等创新团队，成功转化多项原创成果；科大讯飞带来了国际先进的智能语音技术，与中信重工合作推出我国首款语音控制消防机器人……

时下，我市已同国内外一流高校、科研院所和行业龙头企业合作建设了15个新型研发机构，它们犹如15个产业“外脑”，正日益成为我市产业结构调整和新兴产业发展的重要支撑力量，一大批行业高精尖技术落地转化、有机结合，有力地推动着洛阳产业向更高端转型升级。

●我们壮大优势——

我市加快创新联盟建设，支持行业骨干企业与高校、科研院所、上下游企业等建立以利益为纽带、网络化协同合作的产业技术创新战略联盟，对新获批国家级、省级联盟的牵头单位，分别给予相应补助，并支持其承担国家、省、市重大科技专项、各类创新项目和高层次创新平台建设。

目前，我市国家级、省级、市级联盟已超过30个，涉及新材料、新能源、装备制造、生物医药、文化创意、电子信息、现代高效农业、科技金融等诸多领域，有力地推动了企业协同创新、合作共赢。

中硅高科突破高效节能多晶硅大规模清洁生产关键技术、中钢耐研院实现了我国耐材国际标准“零”的突破、河柴重工气体机技术跻身国际领先行列……在联盟机制运作下，通过我市企业引领，全国优质企业、高校和科研院所参与，收到了“1+1＞2”的协同创新效果。

平台搭建舞台，更多创新发展的“洛阳好故事”正在这里谱写！

河柴重工研制的船用气体机

新支撑：聚合创新资源优势 助推产业提质增效

创新不停顿，发展不止步。《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》提出，布局重大创新项目。坚持重大创新项目核心带动，聚合创新资源优势，聚焦产业提质增效，筑牢现代创新项目支撑。

建设国家重大创新平台。在智能矿山装备、生物医药、海洋工程材料等领域申建国家技术创新中心、国家重点实验室，省、市联动推进国家农机装备创新中心高质量建设。

实施重大科技项目。集中力量在重大“卡脖子”技术和产品上取得突破，做强主导产业，培育未来产业。

引进建设市场化新型研发机构。引进国内外知名高校、科研机构、世界500强企业等在洛设立新型研发机构，引入先进技术成果和核心研发团队，为产业创新提供源头支撑。

市科技局相关负责人表示，我市将依托重点企业、高校、科研院所，聚焦制造业高质量发展开展科技重大项目攻关，瞄准高端轴承、金属材料、成套装备、新材料等产业链关键环节的堵点难点，布局专项、强化攻关，在重大“卡脖子”技术和产品上取得突破，为推动产业提质增效提供有力支撑。

“创”字引领，产业向“新”。洛阳加速创新驱动发展的引擎已经燃起，必将迸发出持久强劲的澎湃动力！（记者 戚帅华）(本文图片均为资料图片)