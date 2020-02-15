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“情系瓜农公益行 爱心西瓜送全城”活动落幕 累计服务瓜农1073户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-19 08:43

　　近日，由洛阳日报报业集团、市城市管理局联合举办的“情系瓜农公益行爱心西瓜送全城”活动落下帷幕。该活动在为本地瓜找到销路的同时，缓解了瓜农开手扶拖拉机集中进城售瓜引起的噪声扰民、空气污染、交通拥堵等城市管理难题。

　　此次活动累计服务瓜农1073户，卖出西瓜1491万余斤，不仅创新了服务瓜农的模式，让瓜农进城卖瓜难题迎刃而解，也让城市管理更加温情，市容市貌更加整洁。

帮瓜农修拖拉机轮胎 记者 孙小蕊 摄

　　创新模式 助农与城管双赢

　　往年，瓜农开手扶拖拉机进城卖瓜不仅容易造成噪声扰民、空气污染、交通拥堵等问题，还影响市容市貌。（>>>一条龙西瓜运销模式 让瓜农今夏生意顶呱呱

　　为保证瓜农顺利卖瓜，确保城市环境整洁有序，今年市城市管理局积极探索服务瓜农新举措，创造性地提出了从田间地头到城市街头的一条龙、保姆式服务模式，提出一本瓜农档案、“一对一”帮助、一张爱心清单、一张爱心网络“四个一”服务举措，为瓜农提供更加精准、细致的服务。

　　“此次活动不仅达到了服务瓜农的目的，还取得了良好的社会效应。活动期间，进入城市区的手扶拖拉机比往年减少70%以上，市容市貌更加整洁。”市城市管理局相关负责人表示。

　　瓜农尹黑娃夫妻俩进城卖瓜后，城管执法人员联系爱心车将西瓜送到指定位置销售，还为他们免费提供了帐篷、行军床等设施。老两口无法用语言来形容感激之情，将一面写有“为民解忧心系瓜农”的锦旗送到老城区城市管理局。

　　活动期间，市城市管理局共制作瓜农信息二维码1212个，出动爱心车转运西瓜100多辆次，发放遮阳伞760顶、行军床500张，动员各区1000余名城管执法人员共同参与。

帮瓜农摘西瓜

　　全新升级 多方力量帮瓜农

　　“卖瓜季助农联盟”公益行动是本报自2017年发起的。

　　在总结往年经验的基础上，今年洛阳日报报业集团、市城市管理局联合举办“情系瓜农公益行爱心西瓜送全城”活动，这也是“卖瓜季助农联盟”公益行动的全新升级。

　　升级，意味着帮扶力量的壮大，多方力量积极参与，共同精准助农。

　　洛阳日报报业集团“购时惠”商城积极参与，开设网上爱心企业报名渠道、网上买瓜渠道，为市民和爱心企业购买本地瓜、奉献爱心提供便利；许多爱心企业积极认购西瓜，在为瓜农解决燃眉之急的同时，将爱心瓜送到环卫工人、医护人员、建筑工人手中，让爱心在洛阳传递……

　　洛宁县东宋镇王岭村瓜农黄金武进城卖了5天瓜，因频繁下雨，还有1600斤西瓜没销路。情急之下，他向本报求助。报道发出之后，黄金武的瓜成了抢手货，众多市民纷纷购买，连地里尚未成熟的几亩西瓜也被爱心企业预订了。

爱心企业认购西瓜
爱心企业员工将爱心瓜装车

　　爱心传递 点点温暖汇洛城

　　7月17日，洛阳雅迪电动车经销商联合市城市管理局，开展了“爱心在传递公益助瓜农”活动。市城市管理局联系贫困瓜农，采购了1万斤西瓜，由该公司在各个街道、居民区开展了送西瓜活动。（>>>洛阳爱心企业认购10万斤西瓜 送给在烈日下的一线工作者

　　在“情系瓜农公益行爱心西瓜送全城”活动期间，令人感动的故事时常发生。

　　得益于“卖瓜季助农联盟”，瓜农亢远良的西瓜很畅销，往年四五天才能卖一车瓜，今年两天就能卖完；瓜农李公善进城卖瓜，负责“一对一”帮助李公善的城管执法人员王君芳不仅帮他照顾瓜摊，还主动为他介绍生意；宜阳县柳泉镇赵沟村瓜农马宗伟在兴隆花园社区和建苑小区物业公司的帮助下，不仅进到小区广场卖瓜，晚上还住进物业公司的办公室。

　　这样的例子还有很多，一个个暖心的故事温暖着瓜农的心，也感动着我们。“情系瓜农公益行爱心西瓜送全城”活动落幕了，可爱心传递永不落幕！(记者 孙小蕊 通讯员 李彦伟 王猛/文 记者 张怡熙/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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