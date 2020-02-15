医师节到来之际，让我们一起致敬健康洛阳主力军

今日是第三个中国医师节，今年的主题是“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”。作为人民健康的守护者，我市数万名医师是推进“健康洛阳”的主力军。

今日是第三个中国医师节，今年的主题是“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”。作为人民健康的守护者，我市数万名医师是推进“健康洛阳”的主力军。一袭白衣是他们的战衣，诊疗仪器是他们的武器，在这个没有硝烟的战场上，他们逆行而上、乘风破浪，为我们牢牢守住生命安全的防线。今天，我们想通过几位医师的故事，向所有的“白衣战士”致敬。

公共卫生医师李双玲

防疫扫雷兵

公共卫生医师李双玲

在市疾病预防控制中心，有一群疫情防控第一线的“扫雷兵”——外环境监测采样员。28岁的李双玲(图左)是其中一员。

因为疫情，她和同事的工作变得空前忙碌，却鲜有人知道他们的故事：时而深入农贸市场、超市、商场，时而走访小吃城、小饭馆、宾馆、酒店……他们专挑热门食材、进口海鲜“下手”，瞄准客流量大、接触率高的场所、物品，用手中的病毒采样设备，直面可能存在的风险，精准排除“地雷”。

前不久听说电影院要开门营业，李双玲和男朋友约定抽空去看场电影。结果，李双玲撇下男朋友自己先去了一趟。为啥？工作呗！那天，在新都汇的奥斯卡影城，李双玲和同事从门把手、饮料售卖机到地毯、座椅，一丝不苟采集几十个样本，整整工作了一天。

“送检后，结果显示这里全部安全，大家可以放心看电影啦！”李双玲说，有次路过电影院，看到观众开心出入，心里还挺为自己这份“幕后”工作骄傲呢！

检验医师解燕川

病毒狙击手

检验医师解燕川

在河南科技大学第一附属医院中心实验室，有一个PCR实验室(临床基因扩增检验实验室)。在这里，检验医师解燕川和6名同事轮番上阵“狙击病毒”，承担着每天600多个样本的新冠病毒核酸检测工作。

核酸检测是一项风险极高的工作，为保证安全，整个检测过程十分烦琐，仅将采样标本从转运箱中取出，就需要至少5遍消毒。解燕川和同事分成两组，每组每天检测300多个样本。这意味着，她每天要穿着厚厚的防护服，在不足20平方米的实验室里，至少忙碌6个小时。

昨日11时，解燕川熟练地穿上防护服，准备进入实验室。该院上午采集的样本会在12时30分送到，她要提前开始一系列准备工作。

从4月22日该院开始进行核酸检测至今，解燕川和同事保持着全员无休的状态，每天下班也没了准点儿。解燕川说，辛苦是真辛苦，可一想到能堵住病毒传播，就觉得值！

中医执业医师张喜鹏

健康前哨兵

中医执业医师张喜鹏

“姜阿姨，我来给您量血压。”昨日上午，在西工区市府院社区，该社区卫生服务中心医生张喜鹏对88岁的姜庭芳老人进行日常随访。

张喜鹏是姜庭芳的家庭医生，每隔一段时间，她和同事就要来姜庭芳家里看看。“今天的血压有点儿高呀，降压药按时吃了吗？”看着血压计上的数字，张喜鹏叮嘱姜庭芳家的保姆，“最近不要让老人吃太咸的东西，再观察观察，随时给我打电话。”

市府院社区是个典型的“老龄化”社区，张喜鹏和同事要做的就是帮助居民维护好身体，及时发现其健康问题并安排好必要的救治转诊，用她自己的话来说，他们是老人的“健康前哨兵”。“作为一名家庭医生，我有义务让他们活得更愉悦、更有质量。”张喜鹏说，患者的认可，就是自己最大的动力。

执业医师宁云利

脱贫助攻手

执业医师宁云利

昨日一大早，新安县铁门镇玉梅村村医宁云利的手机微信提示音就响个不停，信息大多来自一个名为“医患沟通”的微信群。这是宁云利(图左)为村里的贫困户专门建立的。

42岁的宁云利从事乡村医生工作22年了，村里人有个头疼脑热，第一个想到的就是她。“以前，农民的抗风险能力低，家里有个病人，日子就垮了。”从1998年工作至今，宁云利看到因病致贫的家庭，心里总是忍不住惋惜，“真是有心无力”。

随着脱贫攻坚战持续深入，一项项健康扶贫政策让宁云利看到了希望。玉梅村曾有建档立卡贫困户300多户，其中不少是因病致贫的。宁云利一家一家跑，给大家详细讲解，让这些好政策在玉梅村真正落了地、结了果。

“没有全民健康，就没有全民小康。”在宁云利看来，自己只是个“助攻手”，有党的好政策撑腰，脱贫只是第一步，将来，大家的生活会越来越好。（记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 赵莹 褚建东 王辉 文/图）