昨日，全市深入学习贯彻党的十九届四中全会精神培训班开班。

昨日，全市深入学习贯彻党的十九届四中全会精神培训班开班。

市委副书记赵会生在开班动员会上指出，党的十九届四中全会是在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点召开的一次具有开创性、里程碑意义的重要会议。全市各级党员领导干部要提高政治站位，始终保持知行合一、贵在精勤的优良作风，始终保持慎独慎微、律己从严的纪律作风，以扎实作风提升学习质量，持续推动学习往深里走往实里走往心里走，确保把党的十九届四中全会精神领会透、贯彻好。

赵会生强调，要做好“结合”“转化”文章，把学习贯彻全会精神与学习习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷等紧密结合，与贯彻省委十届十一次全会、市委十一届十三次全会精神结合起来，确保中央、省委、市委各项部署要求落地生根、形成生动实践。要增强制度自信，勇于担当作为，坚持和完善党的领导，坚定不移全面深化改革，积极推进基层治理体系和治理能力建设，践行以人民为中心的发展思想，坚决打赢“三大攻坚战”，切实增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，增强落实力执行力穿透力，推动副中心城市建设提速提质提效，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出更大贡献。

此次培训主要针对全市县处级领导干部，采取“‘线上’‘线下’相结合，集中学习和个人自学相结合”的形式开展。学员完成全部培训课程后，将参加省干部网络学院统一组织的网上考试，不合格的学员需重新进行学习，并进行补考。

市委常委、组织部部长何伟参加动员会。(记者 孙小蕊)