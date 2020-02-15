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我省高招本科一批正式投档 相关高校投档线出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-19 08:13

　　昨日，我省2020年普通高招本科一批开始正式投档录取，省招办公布相关高校投档数据。其中，郑州大学投档线文科606分、理科624分，河南大学投档线文科591分、理科607分。

　　市招生考试中心普招科科长高冰南介绍，参加本科一批录取的是“双一流”建设高校和经我省批准参加本批录取的高校。此次本科一批共投档97618份，其中文科15869份、理科81749份。同时，特殊类型(包含高校专项计划、高水平运动队、高水平艺术团等)在本科一批之前投档录取，共投档7984份。

　　我省本科一批生源情况如何？据省招办消息，从投档总体情况看，本科一批生源充足，志愿分布均衡，高校生源满足率非常高。在364个文科招生单位中，经平行志愿投档满额的有353个，约占文科招生单位的97%；在553个理科招生单位中，经平行志愿投档满额的有538个，约占理科招生单位的97%。省招办公布的相关数据显示，参加本科一批录取的省内院校生源良好。郑州大学、河南大学、河南财经政法大学等高校，生源充足且投档最低分(即投档线)较高。

　　高冰南提醒考生，本科一批征集志愿时间为8月22日，届时符合条件的考生可于当日8时至18时上网填报征集志愿。

　　此外，本科一批录取期间同时进行多个批次录取，具体录取时间：地方专项计划本科批录取时间8月20日至24日；艺术类本科A段8月14日至19日；艺术类本科B段8月21日至25日。今年，我省首次在艺术类本科A段、B段和艺术类专科批次的美术类、书法类专业实行平行志愿投档模式。据省招办消息，8月16日8时，艺术类本科A段美术类、书法类专业开始投档，共投出档案11029份(文科投档9484份，理科投档1545份)，从投档情况看，考生志愿满足率和高校生源满足率均明显提升。

　　部分省内高校投档线

　　郑州大学：文科606分；理科624分

　　郑州大学(中外合作办学)：文科596分；理科606分

　　河南大学：文科591分；理科607分

　　河南财经政法大学：文科579分；理科585分 (见习记者 刘敏)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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