洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳3所高校入选省一流本科专业建设名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-19 08:14

　　昨日，记者从有关部门获悉，省教育厅公布河南省一流本科专业拟立项建设名单，河南科技大学、洛阳师范学院和洛阳理工学院3所驻洛高校均有专业入选。

　　此次入选河南省一流本科专业拟立项建设名单的包括河南科技大学电子商务、应用物理学等18个专业，洛阳师范学院历史学、小学教育等7个专业，洛阳理工学院工商管理、汉语言文学等6个专业。

　　据悉，实施河南省一流本科专业建设计划旨在落实全国和全省教育大会精神，做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才，全面振兴本科教育，增强高校人才培养能力，实现我省高等教育内涵式发展。

　　河南省一流本科专业建设工作主要面向全省所有普通本科高校，在不同类型的普通本科高校建设一流本科专业，鼓励分类发展、特色发展。支持高校面向国家和区域经济社会发展需求，立项建设具有行业优势、区域优势及与我省支柱产业、优势产业、新兴产业和经济社会发展密切相关的专业，优先支持通过工程类、医学类和师范类等相关专业认证的专业，加快建设新工科、新医科、新农科、新文科示范性本科专业，引领带动高校优化专业结构，促进专业建设质量提升，推动形成高水平人才培养体系。(记者 孟山)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市城乡规划委员会2020年第七次会...
  • 雨后洛城 美不胜收
  • 洛阳3所高校入选省一流本科专业建设名单
  • 洛阳市纪委通报三起形式主义、官僚主...
  • 国道G310洛阳境段（铁门镇至三门峡市...
  • 扩散！洛阳南昌路部分路段围挡施工 明...
  • 洛阳打造特色商业街区 提升城市品位
  • 洛阳蓝天白云美如画
  • 洛阳文仲大道公交停车场开工建设 预计...
  • 洛阳首个影视主题文旅综合项目开园
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月17日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    雨后洛城 美不胜收
    汝阳县王坪乡合村驻村...
    百岁老人李德纯：一生...
    洛阳开展“五不一让”...
    精彩热帖

    水天一色

    石场村（一）

    石场村（二）

    洛浦晨景
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605