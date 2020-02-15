洛阳3所高校入选省一流本科专业建设名单

昨日，记者从有关部门获悉，省教育厅公布河南省一流本科专业拟立项建设名单，河南科技大学、洛阳师范学院和洛阳理工学院3所驻洛高校均有专业入选。

昨日，记者从有关部门获悉，省教育厅公布河南省一流本科专业拟立项建设名单，河南科技大学、洛阳师范学院和洛阳理工学院3所驻洛高校均有专业入选。 昨日，记者从有关部门获悉，省教育厅公布河南省一流本科专业拟立项建设名单，河南科技大学、洛阳师范学院和洛阳理工学院3所驻洛高校均有专业入选。 此次入选河南省一流本科专业拟立项建设名单的包括河南科技大学电子商务、应用物理学等18个专业，洛阳师范学院历史学、小学教育等7个专业，洛阳理工学院工商管理、汉语言文学等6个专业。 据悉，实施河南省一流本科专业建设计划旨在落实全国和全省教育大会精神，做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才，全面振兴本科教育，增强高校人才培养能力，实现我省高等教育内涵式发展。 河南省一流本科专业建设工作主要面向全省所有普通本科高校，在不同类型的普通本科高校建设一流本科专业，鼓励分类发展、特色发展。支持高校面向国家和区域经济社会发展需求，立项建设具有行业优势、区域优势及与我省支柱产业、优势产业、新兴产业和经济社会发展密切相关的专业，优先支持通过工程类、医学类和师范类等相关专业认证的专业，加快建设新工科、新医科、新农科、新文科示范性本科专业，引领带动高校优化专业结构，促进专业建设质量提升，推动形成高水平人才培养体系。(记者 孟山)