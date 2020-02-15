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汝阳县内埠镇罗洼村：奏响产业发展“三部曲”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-19 08:06
烟田大方里的烟叶长势良好

　　近日的一个上午，记者来到汝阳县内埠镇罗洼村，刚刚下过一场大雨，驻足田埂放眼望，谷子大方、烟田大方，黄灿灿、绿油油，一直延伸到很远的地方。

　　“现在，咱罗洼村的谷子、烟叶都是订单种植，还上了滴灌设备，品质高、销路好。”罗洼村党支部书记侯兴卫说，种什么、不种什么，乡亲们都有一本“明白账”，村里产业结构调整推得快、推得好，大家尝到了甜头。

　　“其实，罗洼村的‘看家本领’，不单在地里头，还在群众的屋里头、村边的厂里头。”侯兴卫笑眯眯地卖了个关子。

　　跟着侯兴卫进村，雨后的水泥路变得干净发亮，村里的民房很规整，绿化也很好，树下长满了格桑花。敲开村民毛占伟的家门，漂亮的小院干干净净。院内大门旁边有一道侧门，打开一看：嗬！一个红薯粉条加工车间，规模不大，但“五脏俱全”，还配有一个冻粉条的冷库。

　　“别看车间不大，一个冬天能加工七八万斤红薯粉条，轻轻松松收入四五万元。”没等毛占伟说话，侯兴卫就抢着开了腔。一旁的毛占伟话不多，一个劲地笑，“差不多，差不多，能顾住家……”

　　罗洼村的粉条加工，在汝阳、汝州、伊川一带小有名气。过去，在温饱尚未解决的年代，红薯是重要的口粮，家家户户都是“红薯汤、红薯馍，离了红薯不能活”。那时，罗洼村就开始了磨红薯粉、下粉条，小作坊遍地开花，方圆几十里的乡亲们都来这里加工淀粉、粉条。

　　如今，在罗洼村，大大小小的粉条加工厂有40多家，大的年加工能力超过百万斤，小的年加工能力也有三五万斤，房前屋后辟一块空地，就能搞一个车间。如今，村里的小康之家，大多是靠粉条加工“起家”的。

　　罗洼村的粉条好，根子在红薯好。汝阳是红薯优质产区，汝阳红薯被纳入国家地理标志农产品。如今，内埠镇依托河南科技大学，高标准打造了现代红薯育种基地，带动周边红薯种植规模持续扩大。罗洼村瞅准了时机，正在推动粉条加工产业再上一个台阶。

　　然而，为什么罗洼村自己的土地，种的不是红薯，而是谷子、烟叶？侯兴卫笑着说，红薯收获、加工时间相对集中，一家难顾两头，所以，大伙儿就把重点转向了红薯收购加工、粉条包装销售，如此一来，效益更高。

　　通常，农业生产具有明显的季节性。冬天是红薯加工的旺季，全村劳力全上都不够用。然而，到了农闲季节，各家各户又各谋生路。为此，村里千方百计鼓励能人返乡创业。

　　周海道是罗洼村的女婿，和妻子在广东摸爬滚打多年，有了自己的电子厂。如今，他们回乡创办了劳动密集型的电子加工企业，专门生产遥控、报警设备，生意越做越大。

　　走进周海道的工厂，车棚里停满了电动车、自行车。流水线上，工人们个个眼疾手快、动作麻利。“现在，厂子里有200多个工人，都是附近的乡亲们，每人每月平均工资在2000元以上。”周海道说，对于劳动力偏弱的贫困群众和残疾人，厂里还专门送配件上门，方便他们居家装配。

　　“摘穷帽、奔小康，说到底要看收入、看产业。”侯兴卫信心满满地说，种植显特色、加工上规模、就业有门路，有了这产业发展“三部曲”，罗洼村就不愁过不上好日子。（记者 白云飞 孙自豪 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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