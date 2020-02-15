洛阳今天多云到阴天转中到大雨 气温22℃到28℃

今天我市多云到阴天转中到大雨，局地暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气，偏北风3级左右，气温22℃到28℃。

这两天，洛阳的天空就像一块神奇的画板，前天晚上闪电“飞舞”，如银龙在天，昨天白天碧空万里，白云朵朵。特别是前天晚上的雷电活动，吸引了很多人的注意。据市气象台监测，当晚涧西区、孟津县、新安县、偃师市、伊川县等地都出现了雷电活动。网友“青橙6”问记者，她以为闪电和雷声是同时出现的，但前天晚上，她在新区只看到闪电在市区北部的天空活跃，一直没有听到雷声，这是怎么回事？

“闪电和雷声通常组合出现，听不到雷声，是因为距离太远。”市气象台工作人员说，在天气现象中，闪电和雷声合在一起被称为雷电。雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中，常伴有强烈的阵风和暴雨。积雨云中的小水滴和冰晶相互碰撞，会使云体产生电荷，云的上部以正电荷为主，下部以负电荷为主，两者间会形成电位差，当电位差达到一定程度就会放电，这就是闪电。闪电时会产生巨大的热量，导致空气突然膨胀，随后又被压缩，这两种运动产生的冲击波转化为声波，就形成了雷声。

“光的传播速度要远快于声音的传播速度，闪电在夜空中非常耀眼，站在十几公里外都能看见，而雷声受距离、风向、障碍物等因素影响会逐渐衰减。前天晚上的雷电活动离新区比较远，如果站在新区，确实会出现只能看见闪电而听不到雷声的情况。”该工作人员说。

根据最新气象资料分析，短期内受副高外围暖湿气流和冷空气的共同影响，今明两天，我市有一次降水天气过程，预计今天我市多云到阴天转中到大雨，局地暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气，偏北风3级左右，气温22℃到28℃。明天我市阴天有小到中雨，局地大雨，东北风3级左右，气温19℃到24℃。

据市气象台预测，此次主要降水时段集中在今天下午到明天，过程总降水量20毫米到60毫米，局地超过100毫米，最大小时雨强30毫米左右。相关部门和人员需加强防范局地强降水可能引发的中小河流洪水、山洪、农田渍涝及城市内涝等灾害。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）