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明年春天，洛阳这个村庄将成为“花田村落”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-18 22:16

　　17日中午，太阳火辣辣地照着大地，洛阳市洛龙区安乐镇曙光村芍药园里不时传来欢笑声。走进园内，只见一排村民正挥着锄头铲除地里的杂草，大家边聊天边干活，丝毫没有疲惫感。

　　在村民的脚旁，一排排芍药苗整齐排列，苗虽矮小，但株株颜色翠绿，长势喜人。“这些芍药刚种不久，现在正是除草、浇水的关键期。”一名村民说道，如果看护得好，明年春天，曙光村将被牡丹、芍药等鲜花包围，成为名副其实的“花田村落”。

　　曙光村的变化得益于安乐镇“花漫里坊”项目，这片芍药园只是该项目的一小部分。今年，安乐镇与市神州牡丹园艺有限公司合作，打造占地约2260亩的牡丹、芍药等花卉种植示范基地，而曙光村是“花漫里坊”项目的核心示范区，种植面积达600亩。

　　村子的四周设置有曌园、唐花坞、隋唐花韵丝路花海等六个功能区。从规划图上看，不同功能区被标上不同色彩，好似一朵盛开的鲜花，花蕊就是曙光村。

　　“曙光村的芍药有啥特色？”听到洛报融媒记者询问，村民用锄头指着芍药笑道：“这些芍药都是进口品种，还有着‘洋名字’，美国小姐、荷兰沙拉……每一排的芍药品种都不同。”花开后，不同模样的芍药同台“争艳”,一定惊艳众人。

　　“洋”花卉是“花漫里坊”的一大特色。“我们从外国引进200多个牡丹和芍药的新品种，数量达100万株。”该项目负责人魏广森说，在他看来，这些牡丹和芍药不仅“颜值”高，还能带来可观的经济效益，“曙光村可以开展国际牡丹芍药新品种的繁育推广，也可以发展牡丹芍药鲜切花产业，走向国际市场。”

　　漫步在曙光村，处处可见“花漫里坊”给曙光村带来的新变化。文化广场上新建造了木质长廊，古韵十足；部分临街房屋的墙体进行了彩绘，美观大方……“花漫里坊”不仅提高了曙光村的“颜值”，也带动村集体经济发展，增加了村民的就业机会。

　　“村民除一天草能领60元的工资，每月能干20多天。”魏广森说，“如果你年龄大，干不了体力活，没关系！牡丹芍药在催花、分株、拔芽、采切等工序中，也需要大量用工，这给50至70岁的村民提供了就业机会。”

　　曙光村借着“花漫里坊”的“东风”发展都市乡村游，从没做过生意的村民也开始设想经营农家宾馆和餐馆。村民阎景涛率先把握住这个机会，牡丹和芍药花还未开，他就已经重新装修了家里的5层宾馆。“我的宾馆有50间房，可以接待上百名游客。我提前做好准备，只等着明年开门营业。”他满怀憧憬，“等到村里旅游业发展起来后,我的宾馆一定供不应求。”（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 谢芳 实习生 朱奕璇）
[ 责任编辑：马佳佳]
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