故县水库开闸泄洪　请市民远离河道

今日，洛报融媒记者从故县水库获悉，因近期降雨频繁，故县水库入库水量增大、水位上升，为确保安全度汛，17日至18日，故县水库开闸泄洪，下泄流量达380立方米每秒。

今日，洛报融媒记者从故县水库获悉，因近期降雨频繁，故县水库入库水量增大、水位上升，为确保安全度汛，17日至18日，故县水库开闸泄洪，下泄流量达380立方米每秒。

故县水库相关负责人介绍，此次泄洪期间，水源从故县水库闸口流出后，将沿洛河流经洛宁县、宜阳县、城市区、偃师市等地。受河道上游水库泄洪影响，洛河流域水面上涨、水流湍急，该负责人提醒市民和河道沿线居民注意安全，不要在洛河周边逗留、玩耍，避免溺亡等安全事故发生。（洛报融媒记者 何奕儒）