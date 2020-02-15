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洛阳吉利区这个社区建了80个微信群　居民有事就到微信群里反映
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-18 19:54

郭红在微信群里发送各种通知

　　居家过日子，

　　谁能不遇上点烦心事。

　　楼上漏水漏到自己家里，

　　门口的垃圾迟迟不清理，

　　和邻居产生点纠纷，

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　　这时候咋办？

　　找街道、社区、物业工作人员来处理啊！

　　洛阳吉利区西霞院街道西霞社区建立了80个微信群，

　　居民有啥事第一时间到微信群里反映，

　　工作人员及时处理，效果棒棒哒！

　　“大小事都可以在微信群里反映，再也不怕找不到工作人员了。”18日，吉利区西霞院街道西霞社区居民张慧喜滋滋地告诉洛报融媒记者。

　　张慧对微信群的认可来自亲身体会。前些日子，张慧的手机不小心遗落在停放在楼栋门口的电动车上，等她想起来，时间已经过去了半个小时。张慧赶紧让家人在自家所在楼栋微信群里问了一声。“我捡到后，直接放在小区物业了，你过去领吧。”邻居的一句回复让张慧心里暖暖的。

　　这样的楼栋微信群在西霞社区不止一个。该社区总共70个楼栋，不仅每个楼栋都有单独的微信群，还有单独的楼栋长微信群、组长微信群、小区微信群、西霞社区工作群等包含社区居民、业主委员会、物业公司、党员代表、楼栋长代表等不同类型的微信群。

　　谈起组建微信群的初衷，西霞社区党支部书记郭红深有感触。西霞社区下辖紫金花园、祈福花园、西霞花园三个小区，常住居民接近一万人，而社区工作人员仅有6人。人多、事多，服务能力有限，如何满足居民的需求、提供更加精准的服务？

　　自去年起，该社区坚持党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)，把优秀党员骨干引入社区网格工作，全面整合辖区内楼栋长、党员志愿者、业委会、物业公司和驻辖区单位党员等力量实施网格管理，推行“党建+网格化”服务模式，并组建了一批微信群。这样一来，党员亮了身份、站了出来，党支部建在了居民楼里，而参与社区治理的居民从以前的少数人扩大到每个楼门、每家每户。

　　“最明显的感受是社区的通知能很快传达给每个居民，居民有了反映问题的渠道。”郭红告诉我们，现在下发通知，她只需要转发到楼栋长群，再由楼栋长转发至70个楼栋群，就能通知到每家每户。

　　信息上通下达只是微信群的功能之一。通过80个微信群，西霞社区居民在线上反映诉求，街道、社区在线下积极解决问题，做到了民有所呼、必有所应。

　　“7号楼门洞上方垃圾需要清除，麻烦物业派人来处理一下。”16日，“紫金花园之家”微信群有业主反映了这个问题，物业人员了解情况后第二天就将垃圾处理完毕。

　　80个微信群直通70栋楼、2800多户家庭，能够大规模、扁平化、零距离、全天候与居民沟通联系。“有了微信群，问题早发现、早解决，居民对社区、物业满意度更高了。”郭红介绍，街道干部和社区工作者不再朝九晚五坐在办公室，而是走到群众身边，通过每一次的诉求处理、全程跟踪服务，赢得群里居民的衷心点赞，把精细服务送到居民身边。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 刘继业 郗慧 张海涛 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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