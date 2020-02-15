点赞！洛阳这个艺术人才选拔赛，残疾人是主角

今日下午，从市特教中心学校会议室里，不时传出悠扬的歌声。人们走进才发现，唱歌的是我市20多名残疾人。
“我是一只断翅的小鸟，飞上蓝天是我最大的目标……人世间的冷暖，我都体会的到，
只是命运和我开了一个小小的玩笑，我举起双手，点燃爱的火苗……”
“刘大哥讲话理太偏，谁说女子享清闲”……
今日下午，从市特教中心学校会议室里，不时传出悠扬的歌声。人们走进才发现，唱歌的是我市20多名残疾人。
原来，这是“决胜小康，奋斗有我”洛阳市残疾人文化周活动暨残疾人艺术人才选拔赛开赛。首场声乐类比赛中，20多名残疾人选手演唱了流行歌曲、豫剧等节目，展示了才艺和风采。该选拔赛由市残联主办，分为语言、舞蹈、声乐、器乐等类别，通过比赛为第十届全省残疾人文艺汇演储备优秀人才。
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