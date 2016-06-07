洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河洛创新人才、创业人才（团队）19日开始申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-18 18:08

首届中国洛阳优秀人才博览会开幕式（资料图片）

　　洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，自19日起，河洛创新人才、创业人才(团队)开始申报，报名时间截至2020年10月20日17时。

　　评选“河洛创新人才”具体要求

　　一、评选对象

　　河洛创新人才的评选对象为用人单位引进的，与洛阳建设区域经济中心、全国先进制造业基地、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心功能相匹配，符合“9+2”工作布局和“565”现代产业体系建设需求，拥有技术含量高、市场开发前景广阔的科研成果，并将其产业化的创新人才。

　　二、评选流程

　　主要包括网络申报、资格审核、综合评估、提交上会、公示发布、兑现政策等。

　　三、支持政策

　　(一)引才奖励。根据评估结果按不同层次对入选人才所在企业分别给予100万元、60万元、20万元的引才奖励。

　　(二)项目扶持。采取“无偿奖励+金融扶持”的方式对创新人才项目给予最高5000万元的综合资助，根据人才实施项目综合评估结果，对投产达效的创新项目分别给予1000万元、600万元、200万元的项目奖励；引导各类投资基金对创新人才项目进行扶持，将符合条件的创新人才项目纳入洛阳“科技贷”“成果贷”支持范围，最高可贷2000万元，并按照贷款利息额80%进行贴息，符合条件的可优先给予还贷周转金扶持。根据人才项目在洛实施情况，对洛阳产业发展有重大贡献、带来重大经济社会效益的，可不受扶持资金限制，实行“一事一议”。

　　详细情况请登录洛阳人才工作网(http://www.lyrc.gov.cn)“河洛英才计划”专区查看公告全文，符合条件的申报对象，可于2020年10月20日17：00前积极报名参加。

　　咨询电话：0379—63915586

　　0379—63936972

河洛英才计划推介会（资料图片）

　　评选“河洛创业人才(团队)”具体要求

　　一、评选对象

　　河洛创业人才(团队)应为洛阳本地或从外地引进的，有重大技术突破和较强产业化能力，能够带动洛阳重点产业发展，产生显著经济社会效益的创业人才(团队)，产业领域符合洛阳“9+2”工作布局和“565”现代产业体系建设需求。

　　二、评选流程

　　主要包括网络申报、资格审核、综合评估、提交上会、公示发布、兑现政策等。

　　三、支持政策

　　采取“无偿资助+金融扶持”的方式对创业人才(团队)项目给予最高3000万元的综合资助，对入选的创业人才(团队)项目按不同层次分别给予500万元、300万元、100万元的财政资金扶持；引导各类投资基金对创业人才(团队)项目进行扶持，将符合条件的创业人才(团队)项目纳入洛阳“科技贷”“成果贷”支持范围，最高可贷2000万元，并按照贷款利息额50%进行贴息，符合条件的可优先给予还贷周转金扶持。鼓励科技孵化载体、产业集聚区对创业人才(团队)项目进行创业资金支持，按照其给予入选人才(团队)扶持资金总额的20%给予奖励，每年最高奖励20万元。

　　详细情况请登录洛阳市科技信息网(http://kxjs.ly.gov.cn/)查看公告全文，符合条件的申报对象，可于2020年10月20日17：00前积极报名参加。

　　咨询电话：0379—63926667

　　(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵玉波)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 黄河出现2020年第4号洪水 安全度汛成...
  • 《光明日报》头版刊文点赞洛阳：讲好...
  • 《河南省推动制造业高质量发展实施方...
  • 李亚会见泰国驻华大使阿塔育·习萨目
  • 洛阳警方将在全市限养区开展养犬专项...
  • 洛阳开展“五不一让”活动 市民的文明...
  • 诈骗团伙得手后外出旅游 回来还没到家...
  • 保洁不及时、车辆乱停放 部分小区和公...
  • 百岁老人李德纯：一生爱石头 延年又益寿
  • 1960年版2元纸币值千元？65岁老汉被骗...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月17日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    周山旁，新添一座大型...
    汝阳县王坪乡合村驻村...
    百岁老人李德纯：一生...
    雨后洛城 美不胜收
    精彩热帖

    油葵花开蜜蜂来

    油葵花开

    蝶恋花

    桃树上结满了桃子
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605