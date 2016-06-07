河洛创新人才、创业人才（团队）19日开始申报

洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，自19日起，河洛创新人才、创业人才(团队)开始申报，报名时间截至2020年10月20日17时。

首届中国洛阳优秀人才博览会开幕式（资料图片）

洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，自19日起，河洛创新人才、创业人才(团队)开始申报，报名时间截至2020年10月20日17时。

评选“河洛创新人才”具体要求

一、评选对象

河洛创新人才的评选对象为用人单位引进的，与洛阳建设区域经济中心、全国先进制造业基地、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心功能相匹配，符合“9+2”工作布局和“565”现代产业体系建设需求，拥有技术含量高、市场开发前景广阔的科研成果，并将其产业化的创新人才。

二、评选流程

主要包括网络申报、资格审核、综合评估、提交上会、公示发布、兑现政策等。

三、支持政策

(一)引才奖励。根据评估结果按不同层次对入选人才所在企业分别给予100万元、60万元、20万元的引才奖励。

(二)项目扶持。采取“无偿奖励+金融扶持”的方式对创新人才项目给予最高5000万元的综合资助，根据人才实施项目综合评估结果，对投产达效的创新项目分别给予1000万元、600万元、200万元的项目奖励；引导各类投资基金对创新人才项目进行扶持，将符合条件的创新人才项目纳入洛阳“科技贷”“成果贷”支持范围，最高可贷2000万元，并按照贷款利息额80%进行贴息，符合条件的可优先给予还贷周转金扶持。根据人才项目在洛实施情况，对洛阳产业发展有重大贡献、带来重大经济社会效益的，可不受扶持资金限制，实行“一事一议”。

详细情况请登录洛阳人才工作网(http://www.lyrc.gov.cn)“河洛英才计划”专区查看公告全文，符合条件的申报对象，可于2020年10月20日17：00前积极报名参加。

咨询电话：0379—63915586

0379—63936972

河洛英才计划推介会（资料图片）

评选“河洛创业人才(团队)”具体要求

一、评选对象

河洛创业人才(团队)应为洛阳本地或从外地引进的，有重大技术突破和较强产业化能力，能够带动洛阳重点产业发展，产生显著经济社会效益的创业人才(团队)，产业领域符合洛阳“9+2”工作布局和“565”现代产业体系建设需求。

二、评选流程

主要包括网络申报、资格审核、综合评估、提交上会、公示发布、兑现政策等。

三、支持政策

采取“无偿资助+金融扶持”的方式对创业人才(团队)项目给予最高3000万元的综合资助，对入选的创业人才(团队)项目按不同层次分别给予500万元、300万元、100万元的财政资金扶持；引导各类投资基金对创业人才(团队)项目进行扶持，将符合条件的创业人才(团队)项目纳入洛阳“科技贷”“成果贷”支持范围，最高可贷2000万元，并按照贷款利息额50%进行贴息，符合条件的可优先给予还贷周转金扶持。鼓励科技孵化载体、产业集聚区对创业人才(团队)项目进行创业资金支持，按照其给予入选人才(团队)扶持资金总额的20%给予奖励，每年最高奖励20万元。

详细情况请登录洛阳市科技信息网(http://kxjs.ly.gov.cn/)查看公告全文，符合条件的申报对象，可于2020年10月20日17：00前积极报名参加。

咨询电话：0379—63926667

(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵玉波)