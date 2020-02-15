汝阳康怀鹏，你跳河救仨孩子的样子超帅！

“刚刚，汝阳县隆盛桥下发生惊险一幕，无家长看护的仨小孩落水，万幸一位过路的好心人火速把小孩捞了出来。家长们一定要管好孩子！”这两天，一张“中年男子勇救仨落水儿童”的微信朋友圈截图感动了不少人，也给家长敲响了暑期安全警钟。

一位目击者所发的微信朋友圈

“刚刚，汝阳县隆盛桥下发生惊险一幕，无家长看护的仨小孩落水，万幸一位过路的好心人火速把小孩捞了出来。家长们一定要管好孩子！”这两天，一张“中年男子勇救仨落水儿童”的微信朋友圈截图感动了不少人，也给家长敲响了暑期安全警钟。

今日，记者辗转找到了救人男子康怀鹏，他是当地一所高中的副校长，还是该县成人自由泳比赛冠军。

仨娃溺水有人失去意识在下沉，他狂奔100多米后鱼跃入水救人

8月16日下午4点40分前后，康怀鹏和朋友相约到县城一家游泳馆游泳，因朋友临时有事爽约，他便一个人绕道汝阳县滨河公园散步。“那会儿外面温度高，公园里没啥人，我走到汝河隆盛桥橡胶坝附近时准备折返回家，突然听到远处有人呼喊‘有人落水了，救命啊’。”康怀鹏说，他站在河堤上循声远眺，隐约看到100多米外的汝河里有几个黑影时浮时沉，岸边一名年轻女子正在歇斯底里地呼救。

“不好，有人落水！”康怀鹏的心一下提到嗓子眼，他顺着河堤朝事发地狂奔。由于堤坝与水面有十几米落差，他快速脱下背包一个箭步跃过堤坝，俯冲式沿河堤护坡冲向河边。

康怀鹏看到距岸边2米多处的落水儿童已经失去意识，正往下沉，远处还有俩孩子奋力拍水挣扎，时沉时浮。“先救离岸近的。”康怀鹏说，他借着冲下河堤的惯性，到临近河边时一个鱼跃跳入水中，“憋了一口气，就潜到了孩子身边”。

勇救3名落水儿童的康怀鹏

约5分钟救出仨孩子，而后他又应娃央求下水捞鞋

“我从水下拉住孩子的右脚踝，他还蹬了一下腿，我想还有救，就快速把他带到了河边。”康怀鹏说，与此同时，在周边游玩的几位年轻人也循声赶到，其中一名男子接过孩子，拍了拍后背，孩子顺势吐了几口水。

“这个娃交给你们了。”康怀鹏再次跳下河尝试救远处的俩孩子，但因水下杂草多，且被困处水深，他感到体力下降很快。康怀鹏说：“虽然这俩孩子离岸边较远，但他们意识清醒、不停地挣扎，我怕盲目施救害了孩子，脑袋一闪，猛然想起背包里有专业潜水自救绳，便转身游上岸。”

说时迟那时快！康怀鹏上岸后快速冲上河堤，从背包里拿出潜水自救绳，紧接着一个箭步跃过河堤，顺着河堤斜坡俯冲到河边。随后，他第三次下水，用“踩水”方式到一个孩子附近，把手中的绳子甩给她，然后一点一点把她拉了出来。此后，他用同样的方法救了第三个孩子。从第一次下水到救起仨孩子，整个过程大约5分钟。

由于施救及时，仨孩子均无生命危险，他们还带着哭腔求康怀鹏下水捞自己的鞋子。“我那会儿哭笑不得，猜测孩子们是怕丢了鞋子被大人训斥，便又下水捞他们的鞋子。”康怀鹏说。

事发地远景

“救人是本能反应，劝告家长要看好孩子”

康怀鹏简单询问得知，仨孩子一个7岁，另外俩刚过10岁，当天，他们瞒着家长结伴到河边玩水。不料，最小的孩子不慎落水，另外俩孩子下水施救也遇险。

“我训斥了这仨娃子，并督促他们赶紧回家，以后不要到河边玩耍。”康怀鹏说，看着孩子们活蹦乱跳地跑着离去，他才发现自己成了“落汤鸡”，而且眼前一片模糊，脚上的拖鞋、手里的电动车钥匙都不知道被甩到哪儿了。

康怀鹏稍做休息后，再次下水找到了自己的近视镜，随后又在河边草丛找到了车钥匙，在河堤护坡上找到相隔十几米的两只拖鞋。

记者采访中得知，今年45岁的康怀鹏是汝阳县第二高级中学副校长，坚持游泳锻炼已有十余年。本月初，他还取得洛阳市第二届健身运动会汝阳游泳选拔比赛一等奖的好成绩，是名副其实的县级游泳冠军。“我只是刚好路过，又懂一些落水急救知识，碰巧而已，救人纯属本能反应。”康怀鹏说。

结束采访前，康怀鹏说他有一个小小的请求：“安全无小事，希望家长们一定要看护好自家孩子，做好家庭安全教育工作，避免发生悲剧。”（洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 陈雨 丁霄毅 文/图）