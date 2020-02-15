国道G310洛阳境段（铁门镇至三门峡市界）改建工程推进顺利

今日，在国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程青龙山隧道建设现场，洛阳市2020年交通公路安全生产应急演练举行。洛报融媒记者在现场了解到，该工程目前推进顺利，预计明年建成通车。

今日，在国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程青龙山隧道建设现场，洛阳市2020年交通公路安全生产应急演练举行。洛报融媒记者在现场了解到，该工程目前推进顺利，预计明年建成通车。 今日，在国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程青龙山隧道建设现场，洛阳市2020年交通公路安全生产应急演练举行。洛报融媒记者在现场了解到，该工程目前推进顺利，预计明年建成通车。 国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程位于洛阳市新安县境内，去年8月开工，按一级公路标准建设，全长8.111公里，路基宽度32米，双向六车道，设计时速为80公里/小时，沥青混凝土路面。全线设大桥4座、涵洞2道、分离式隧道1座、互通式立交1处、分离式立交1处。 目前，该工程的桥梁、隧道、涵洞、路基开挖及填筑等工程均正常推进，其中路基工程挖土方累计完成29.96万立方米，填土方方完成9.3万立方米；桥梁工程已完成53%；涵洞工程已完成81%；隧道累计开挖掘进408.8米。 青龙山隧道是该工程的重点控制性工程，隧道宽16米多、宽9米多，分左洞(全长510米)、右洞(全长530米)进行施工，预计明年完工；该项目另一关键性工程段家沟大桥最大高差约50米，已完成全部桩基施工，下部结构除矩形墩正在施工外其他已基本完成，预计春节前完工。 国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程预计明年建成通车，届时将成为豫西地区干线大动脉，完善我市西组团交通网，助力沿线县区的经济发展。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）