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为孩子们“擦亮心灵之窗” 请您献出一份爱心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-18 17:18

　　今日上午，洛阳市红十字会99公益日互联网筹资培训动员会召开。“99公益日”活动期间，市红十字会将发起“一起捐”活动，今年的爱心项目为“擦亮心灵之窗”，旨在帮助近视、弱视和视觉障碍儿童。如果您愿意献出爱心，欢迎一起加入。

　　据介绍，“99公益日”活动是腾讯公益联合全国数百家公益组织共同发起的全民公益活动，旨在激活全社会正能量，以实际行动助力脱贫攻坚。目前，由市红十字会发起的“擦亮心灵之窗”活动已上线，这是省红十字基金会联合腾讯公益平台开展的关爱少年儿童眼健康行动“彩虹视界2020”项目的子计划。“擦亮心灵之窗”项目所募集的资金将全部用于我市辖区内贫困弱视、低视力儿童救助。

　　市红十字会工作人员介绍，大家可以在9月7日9:00至9月9日24:00三天时间内(其他时间段可正常捐赠，但无配捐)，用手机扫描下方二维码，进入腾讯公益项目“擦亮心灵之窗”，每捐1元及以上就有机会获得腾讯配捐，每天每人最高可获配总额999元，三天最高获配3×999元，这意味着您的爱心会被放大，帮助更多患有眼疾的孩子们。（洛报融媒记者 李砺瑾 通讯员 李战功
[ 责任编辑：赵彤彤]
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