跟着河长来巡河！一起守护碧水清流

8月16日，伊滨区党工委书记、总河长何武周分别到伊河、洛河城市区下游段巡河，并调研提防加固、环境整治、防汛抗旱等工作。伊滨区管委会副主任马少军、伊滨区公安分局局长柴战现、市检察院驻伊滨区检察室负责人张献伟、以及相关区直部门、乡镇负责人陪同调研。

8月16日，伊滨区党工委书记、总河长何武周分别到伊河、洛河城市区下游段巡河，并调研提防加固、环境整治、防汛抗旱等工作。伊滨区管委会副主任马少军、伊滨区公安分局局长柴战现、市检察院驻伊滨区检察室负责人张献伟、以及相关区直部门、乡镇负责人陪同调研。 8月16日，伊滨区党工委书记、总河长何武周分别到伊河、洛河城市区下游段巡河，并调研提防加固、环境整治、防汛抗旱等工作。伊滨区管委会副主任马少军、伊滨区公安分局局长柴战现、市检察院驻伊滨区检察室负责人张献伟以及相关区直部门、乡镇负责人陪同调研。 何武周一行先后来到伊洛连通工程伊河涵闸，实地查看工程建设情况。随后，到佃庄镇黄庄村深入调研生活污水收集处理情况，并就佃庄镇扎实推进“四河同治”，统筹抓好截污治污、河道治理、驳岸绿化等工作提出明确要求。 在伊河北堤东段、洛河北堤佃庄段，何武周仔细询问了河堤加固和堤内综合整治工程情况，听取相关负责人情况汇报，并要求相关部门提前做好规划，确保高质量完成任务。 伊水游园杨柳依依、绿草青青，河面水鸟翔集，伊水“乐道”东西贯通，经过持续治理，伊河伊滨段呈现勃勃生机。何武周一行沿着滨水“乐道”，仔细查看堤防工程、生态修复、城市退水闸口水质等情况，对治理成效表示肯定，并就下步工作提出要求。 要进一步落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展要求，切实增强忧患意识，树牢底线思维，全面落实“河长+检察长+警长”联合巡河机制。各级河长要切实负起责任，加强引导宣传，提升巡河能力，要着力巩固生态建设成果，加快构筑沿河绿带，抓好沿河路网和“乐道”建设，凝聚各方合力，切实提升伊河洛河治理保护和监管水平。要树牢底线思维，压实各方责任，突出抓好河道、村庄、河两侧等重点部位的环境治理和灾害防御，全力以赴确保安全度汛。（通讯员 储涛）