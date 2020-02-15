洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

跟着河长来巡河！一起守护碧水清流
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-08-18 15:54

　　8月16日，伊滨区党工委书记、总河长何武周分别到伊河、洛河城市区下游段巡河，并调研提防加固、环境整治、防汛抗旱等工作。伊滨区管委会副主任马少军、伊滨区公安分局局长柴战现、市检察院驻伊滨区检察室负责人张献伟以及相关区直部门、乡镇负责人陪同调研。

　　何武周一行先后来到伊洛连通工程伊河涵闸，实地查看工程建设情况。随后，到佃庄镇黄庄村深入调研生活污水收集处理情况，并就佃庄镇扎实推进“四河同治”，统筹抓好截污治污、河道治理、驳岸绿化等工作提出明确要求。

　　在伊河北堤东段、洛河北堤佃庄段，何武周仔细询问了河堤加固和堤内综合整治工程情况，听取相关负责人情况汇报，并要求相关部门提前做好规划，确保高质量完成任务。

　　伊水游园杨柳依依、绿草青青，河面水鸟翔集，伊水“乐道”东西贯通，经过持续治理，伊河伊滨段呈现勃勃生机。何武周一行沿着滨水“乐道”，仔细查看堤防工程、生态修复、城市退水闸口水质等情况，对治理成效表示肯定，并就下步工作提出要求。

　　要进一步落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展要求，切实增强忧患意识，树牢底线思维，全面落实“河长+检察长+警长”联合巡河机制。各级河长要切实负起责任，加强引导宣传，提升巡河能力，要着力巩固生态建设成果，加快构筑沿河绿带，抓好沿河路网和“乐道”建设，凝聚各方合力，切实提升伊河洛河治理保护和监管水平。要树牢底线思维，压实各方责任，突出抓好河道、村庄、河两侧等重点部位的环境治理和灾害防御，全力以赴确保安全度汛。（通讯员 储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 黄河出现2020年第4号洪水 安全度汛成...
  • 《光明日报》头版刊文点赞洛阳：讲好...
  • 《河南省推动制造业高质量发展实施方...
  • 李亚会见泰国驻华大使阿塔育·习萨目
  • 洛阳警方将在全市限养区开展养犬专项...
  • 洛阳开展“五不一让”活动 市民的文明...
  • 诈骗团伙得手后外出旅游 回来还没到家...
  • 保洁不及时、车辆乱停放 部分小区和公...
  • 百岁老人李德纯：一生爱石头 延年又益寿
  • 1960年版2元纸币值千元？65岁老汉被骗...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月17日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    周山旁，新添一座大型...
    汝阳县王坪乡合村驻村...
    百岁老人李德纯：一生...
    雨后洛城 美不胜收
    精彩热帖

    油葵花开蜜蜂来

    油葵花开

    蝶恋花

    桃树上结满了桃子
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605