洛阳警方将在全市限养区开展养犬专项治理 严查违规遛犬

即日起至今年10月20日，洛阳警方将在全市限养区开展养犬专项治理，进一步规范城市养犬行为，加强和改进养犬管理工作，维护良好社会秩序，营造安全、健康、和谐的社会氛围。

即日起至今年10月20日，洛阳警方将在全市限养区开展养犬专项治理，进一步规范城市养犬行为，加强和改进养犬管理工作，维护良好社会秩序，营造安全、健康、和谐的社会氛围。

据悉，洛阳市限养区域为：原310国道以南，二广高速以西，西南环高速以内的城市建成区。限养区域内一户限养一犬，并依法免疫。

此次专项治理重点为：饲养大型犬、烈性犬问题以及无证养犬、不按规定时间遛犬、遛犬不拴链、犬只随地便溺等问题，努力实现公园、广场、风景区、公共绿地、市场、商场、饭店、学校、医院、影剧院、展览馆、火(汽)车站等公共场所没有违规遛犬现象。

根据部署，洛阳警方将严查违法养犬行为，接到群众报警投诉和110出警指令后，迅速处置，对违规犬只该收缴的坚决收缴，对违法行为人严格处罚；对群众反映强烈的小区组织重点整治并保持常态管理；按照《河南省公安厅河南省畜牧局河南省住房和城乡建设厅关于印发﹤河南省物业管理区域内禁养犬只名录﹥的通知》要求，对禁养犬只坚决依法处罚和收缴。

另外，洛阳警方将不断提高见警率和管事率，在早、晚遛犬高峰时段，组织执法力量和社区居委会、物业、城管等部门一起，进社区、进广场、进公园，对违规养犬行为严格管理；对于暴力抗拒执法的，坚决依法打击处理，并及时在新闻媒体发布，起到警示作用。

“我们将加强宣传引导，全方位、多层次、多渠道宣传我市养犬管理法规，不断增强群众依法、文明养犬意识，切实解决违法违规养犬和不文明养犬行为产生的各类问题，保护群众的人身安全和合法权益，为我市的全国文明城市创建增光添彩。”洛阳市公安局相关负责人介绍。

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按照《河南省物业管理区域内禁养犬只名录》规定，限养区域严禁饲养以下犬只：

●40种烈性犬种：藏獒、牛头梗、秋田犬、德国牧羊犬、比特犬、阿富汗猎犬、土佐犬、高加索牧羊犬、中亚牧羊犬、纽芬兰犬、罗威纳犬、阿根廷杜高犬、威玛犬、美国斯塔福梗、法国斗牛犬、纽波利顿犬、俄罗斯牧羊犬、马士提夫獒犬、卡斯罗犬、杜宾犬、拳狮犬、波音达猎犬、中华田园犬、川东猎犬、凯丽蓝梗、马里努阿犬、爱尔兰猎狼犬、巴西非勒犬、格力犬、贝林登梗犬、巴仙吉犬、猎鹿犬、可蒙犬、法兰德斯牧牛犬、澳洲牧羊犬、伯德梗、边境梗、狼青犬、昆明犬、荷兰毛狮犬等40种犬种，以及具有上述血统的杂交犬和具有攻击性的其他犬种。

●10种大型犬种：大丹犬、寻血猎犬、雪达犬、圣伯纳犬、大白熊犬、阿拉斯加雪橇犬、伯恩山犬、古代牧羊犬、大麦町犬、猎狐犬。

●禁养的其他大型犬体高标准：体高超过55厘米的成年犬只(站立时从肩胛部最高点到地面的距离)。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 席林燕南）