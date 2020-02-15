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市委政法委组织全市政法领导干部及乡镇（街道）政法委员第一期专题培训
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-18 08:39

　　近日，市委政法委组织全市政法领导干部及乡镇(街道)政法委员第一期专题培训，通过集中授课、专家辅导、观摩交流，对全市政法系统开展政治轮训，强化理论武装、夯实思想根基、锻造过硬队伍。

　　市委常委、政法委书记娄会峰出席并作专题辅导。他强调，全市政法系统要学深悟透《中国共产党政法工作条例》和《河南省贯彻〈中国共产党政法工作条例〉实施细则》，始终坚持党对政法工作的绝对领导，切实增强做好新时代政法工作的使命感和责任感。要认真贯彻市委全会精神，不断强化落实力执行力穿透力，重点抓好市域社会治理现代化试点、扫黑除恶专项斗争、维护社会大局稳定、民法典宣传贯彻实施、营商环境执法司法保障、民生实事项目作用发挥、安全感满意度“双提升”等政法重点工作。乡镇(街道)政法委员要牢记职责定位，扛牢政治责任，强化实干争先，全面提升政治素养、履职水平、实践能力，以创树全省先进标杆为目标，全面锻造与副中心城市定位相匹配的洛阳政法工作，为加快副中心城市建设提供坚强政法保障。（记者 申利超 通讯员 周文 王伏牛）
[ 责任编辑：席倩倩]
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