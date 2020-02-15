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洛阳餐饮企业创新服务方式 坚决抵制“舌尖上的浪费”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-18 08:37
餐桌上的节约提示牌

　　“您好，请收下我们的礼品兑换券，感谢您厉行节约，抵制浪费。”昨日中午，在洛龙区政和路旁的凯旋门小馆，就餐完毕的王先生意外收到饭店的赠品，他高兴地表示，将继续抵制“舌尖上的浪费”，带动亲人践行“光盘行动”。

　　连日来，我市众多餐饮店深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，纷纷建立正向激励机制，让“节约粮食”“光盘行动”等理念深入人心，倡树“文明餐桌”新风尚。

　　“践行节约拒绝浪费带动身边人给孩子做好榜样”“锅清碗清盘清是对食物的尊重更是对劳动者的尊重”……走入凯旋门小馆政和路店，正门口古朴的屏风上，几张清新淡雅的宣传图甚为醒目。类似的宣传图还悬挂在走廊、电梯入口等位置。此外，一楼大厅的LED显示屏和每个包间内的电视屏幕上，也滚动播放着“一粥一饭当思来之不易”等内容，温馨地提醒前来就餐的消费者。

　　该饭店负责人赵喜苗说，前些天公司总部向旗下7家餐饮店下发倡议书，要求各门店推进餐饮节约、绿色发展常态化，及时完善管理制度，自觉将厉行节约的理念纳入采购、储存、初加工、生产、服务的全过程，合理采购和储存食材，降低损耗。

　　同时，该公司近期还围绕“制止餐饮浪费行为”开展专题培训，鼓励服务人员将厉行节约的理念贯穿在点餐、餐中和餐后各环节。

　　在点餐环节，饭店推出“小份菜”，服务人员指导消费者适当点餐、科学搭配，拒绝铺张浪费。在就餐环节实行分餐制，把一大份菜分盛给每位客人，确保“光盘”不浪费。客人就餐完毕，服务人员会及时送来饭盒，免费为消费者打包。

　　为进一步激励消费者珍惜食物，该饭店近期还推出了伴手礼，对践行“光盘行动”的客人给予奖励性赠品。

　　赵喜苗说，公司还启动了“厉行节约、反对浪费”主题演讲活动，激励一线服务人员通过讲述身边人、身边事，传播勤俭节约的中华优良传统。表现突出的，将获得丰厚奖励。

　　类似的例子，在我市还有不少。近期，洛阳国宝铂瑞酒店在自助餐的水果区、面点区和热菜区增设提示牌，引导消费者合理取食。同时，为消费者提供公筷、公勺，采取分餐制，按位上菜，有效避免了浪费现象。

　　在大众消费领域，我市众多餐饮店也积极行动起来，倡导节俭理念。昨日傍晚，在涧西区乐业路上的和记涮牛肚店，见菜点得有些多，服务员主动提醒客人调整荤素比例，减去两个配菜。在珠江路上的徐氏湘菜馆，在服务员的善意提醒下，客人们将剩余食物打包带走……

　　市餐饮与饭店行业协会负责人表示，将按照倡议书的内容，把制止餐饮浪费行为作为餐饮业常态化工作持之以恒开展下去，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。（记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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