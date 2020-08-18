李德纯1920年1月出生于河南巩义，自幼跟随身为教书先生的爷爷学习文化知识，10多岁时又随父学习家传的刻章制印技艺，后到洛阳谋生，与堂弟在老城东大街开了一家刻章制印社，靠着篆刻印章等手艺营生。新中国成立后，他到一家街道集体企业工作，至20世纪80年代退休。如今，李德纯在后辈的照顾下，安享晚年。
精神矍铄
●个人经历
李德纯1920年1月出生于河南巩义，自幼跟随身为教书先生的爷爷学习文化知识，10多岁时又随父学习家传的刻章制印技艺，后到洛阳谋生，与堂弟在老城东大街开了一家刻章制印社，靠着篆刻印章等手艺营生。新中国成立后，他到一家街道集体企业工作，至20世纪80年代退休。如今，李德纯在后辈的照顾下，安享晚年。
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