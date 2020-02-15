洛阳做强创新创业载体 打造科技创新创业高地

自“十三五”以来，我市立足丰厚的创新资源禀赋，依托郑洛新国家自主创新示范区建设等重要创新创业载体，积极实施创新驱动发展战略，加快推进现代创新体系建设，让创新驱动成为洛阳高质量发展的动力引领。

在洛阳中信成像智能科技有限公司，技术人员正在对工业CT设备及VR三维成像可视化软件进行测试维护

创新驱动，国之大势。各地发展百舸争流，创新乃王牌动力。

自“十三五”以来，我市立足丰厚的创新资源禀赋，依托郑洛新国家自主创新示范区建设等重要创新创业载体，积极实施创新驱动发展战略，加快推进现代创新体系建设，让创新驱动成为洛阳高质量发展的动力引领。

在经济发展新常态下，作为“大众创业、万众创新”的助推器，各类创新创业载体建设显得尤为重要。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市要做强创新创业载体，打造科技创新创业高地。

在洛阳高新四丰电子材料有限公司,技术人员正在加紧开展高纯钼靶产品技术攻关

龙头引领 创新动力澎湃强劲

昨日，在位于高新区的高新技术企业洛阳高新四丰电子材料有限公司，一块块透着金属光泽的钼靶材下线，即将发往京东方、华星光电、天马集团等知名液晶面板生产企业。

第六代AMOLED面板宽幅一体钼靶市场，此前曾是进口产品的天下。洛阳高新四丰电子材料有限公司率先推出国产同类产品，成功坐稳市场占有率“头把交椅”。从钼制品代加工，发展到独立自主研发大尺寸钼靶材，四丰电子依托科研实力的提升，演绎了一部钼靶材料国产化的传奇。

时下，在洛阳自创区，类似于四丰电子这样的创新发展实例比比皆是。

建设自创区是国家和省赋予洛阳的重大战略任务，是实施创新驱动发展战略的龙头工程。自2016年郑洛新国家自主创新示范区获国务院批复以来，我市大胆开展先行先试，加速完善政策措施，深入推进体制机制改革，持续强化自创区“龙头效应”，让创新这个发展第一动力澎湃强劲。

先行先试领跑全省——

我市统筹推进高新区、自创区、自贸区“三区”融合发展，组建洛阳自创区工程系列高级职称评审委员会，在全省首先获得评审权；编制《河南省智能装备产业共性关键技术创新与转化平台组建方案》，在郑洛新自创区中率先通过专家论证；在全省率先建设运营科技中介超市，打造“线上+线下”一站式创新创业服务供给公共平台……通过体制机制创新，让社会创新潜能空前激发。

政策引导更加有力——

我市出台《关于加快推进洛阳国家自主创新示范区建设的若干意见》《郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区建设实施方案》等50余个政策文件，构建以现代创新体系为统领，以建设国家自主创新示范区等为支撑的“1+3+N”政策体系，支持鼓励创新的政策导向更鲜明，产业转型升级和经济高质量发展的动能更强劲。

创新环境不断优化——

我市制定创新“金十条”政策，支持大院大所大企业深挖科技资源“富矿”，探索实行“一枚印章管审批”“一支队伍管执法”“一个专网搞服务”等措施。日益优化的创新环境，进一步激发了大院大所大企业的创新活力和创新动力。

截至2019年年底，洛阳自创区创新主体、创新平台数量占全市的比重均超过2/3；2019年技术合同交易额45亿元，占全市的94%；2019年专利申请量突破8800件，占全市的64.6%；万人有效发明专利拥有量达到46.1件，是全市平均水平的4倍以上；2019年带动我市全社会研发投入强度达到2.14%，居全省第一。

如今，随着“三区”融合深入推进，自创区“一区多园”建设持续优化，自创区“龙头效应”愈加显著，辐射带动作用持续显现，引领全市高质量发展奋力前行。

在视微影像（河南）科技有限公司的中试生产车间，彭先兆团队正在加紧组装调试第三代眼科OCT影像设备

载体支撑 厚植创新创业沃土

具有世界先进水平的眼科OCT影像设备样机在这里下线，国内最高精度手机盖板检测仪在这里实现首台销售，国内首台语音控制消防机器人采用这里的技术……在洛阳国家大学科技园，一项项在这里孵化的“黑科技”让人目不暇接。

该园区围绕机器人及智能装备、新材料、科技服务业等产业招才引智，孵化和培育了一批高质量的项目和团队，目前已进驻500余家科技型企业，形成了新型研发机构支撑、龙头企业引领带动、科技型中小企业集聚发展的良好态势，为我市创新发展带来了源头活水。

创新，离不开载体支撑。近年，我市加大土地、资金、专项人才编制等方面的支持力度，不断完善国家、省、市三级创新创业载体梯次建设，为创业创新提供沃土。

看看成果——我市建立完善“众创空间—孵化器—加速器”的创新创业孵化服务链条，积极探索“孵化+创投”等孵化模式。截至目前，全市共有各类创新创业孵化载体79家，其中国家级创新创业载体18家，规模和数量在全省仅次于郑州，一颗颗创新创业的种子在这片沃土上播撒、萌发、壮大。

数数创新——清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地孵化清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司，其研发的城市轨道交通高效成型打磨车性能达到国际先进水平，填补国内空白；中科院自动化研究所洛阳研究院孵化中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司，将手机盖板玻璃检测技术落地转化；洛阳国家大学科技园内的洛阳爱森生物科技有限公司快速研发新一代核酸提取试剂盒，能够高效快速完成新型冠状病毒的检测……

近年，在经济转型大背景下，各地竞争从拼市场、拼资金、拼政策，发展到拼软环境。作为我市吸引优质“双创”团队的妙笔，展会赛事也成为吸引中小企业创新成果的“磁石”——

在第四届“中国创翼”、第四届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨2020年“创响河洛”创业创新大赛上，不仅有187个项目参加角逐，还有来自全国的500个创业项目参加成果展；第五届洛阳创业之星大赛暨第九届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区比赛吸引了国内463个企业和团队参赛，其中市外参赛项目占比48.8%……

创新创业载体日益丰富，有力带动我市创新发展千帆尽举、破浪前行！

高新区天元双创孵化中心

抢抓风口 打造科技创新创业高地

近年，在“双创”大潮下，科技企业孵化器、众创空间等孵化载体已成为科技创新服务实体经济转型升级、培育经济发展新动能的新热土。

站在风口，才能展翅高飞。《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》提出，做强创新创业载体，贯通整合、用好用活创新创业各类要素资源，提升孵化服务能力和水平，打造科技创新创业高地。

做好“创”字文章——

扬起自创区创新龙头。深化高新区管理体制和人事薪酬制度改革，加快推进自创区“一区多园”建设，支持吉利产业集聚区创建省级高新区，统筹推进制度创新和政策先行先试，打造区域创新核心载体。

做好“增”字文章——

建设创新孵化载体。支持创新龙头企业、高校院所、科技型企业建设一批孵化载体，构建完善创新创业孵化服务体系，加快各类孵化载体市场化运营。

展望未来，依托自创区建设，持续做强创新创业载体，河洛大地上定能涌现更多创新活跃、特色突出的升级发展新“尖兵”，推动经济发展迈上新台阶、实现新跨越！（记者 戚帅华）