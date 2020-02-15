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洛平：“因难见巧，愈险愈奇”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-18 08:18

　　前不久，我市上半年“稳外资、稳外贸”成绩单对外发布，外贸出口与吸收外资总量双双位居全省第二。疫情之下，面对外贸业深受海外需求端萎缩、供应链受限、国际通道受阻等前所未有的困扰，地企联手以“线上推广”打品牌，以“全球直播”拓市场，成为洛阳发展攻坚克难、乘风破浪的生动缩影。

　　市委书记李亚在市委十一届十三次全会上深刻指出，在经济下行压力加大与区域竞争日趋激烈的情况下，一局一域的经济不可能一枝独秀、异军突起，但可以因难见巧、愈险愈奇，谁能先人一步、快人一拍、胜人一筹，谁就会走在前列，赢得主动权、占领制高点。至难时刻更显技艺巧妙，险远之地更有奇观异景，“因难见巧、愈险愈奇”，彰显的是危和机的辩证法，体现的是“善于识变求变应变”的方法论，折射的是“敢闯敢试、敢为人先”的精气神。

　　很少有什么时候，比非同寻常更能形容当下发展环境的严峻与复杂。国际环境不稳定性不确定性明显增强，国内发展不平衡不充分问题仍然突出，实体经济困难突出、消费需求复苏乏力、稳定就业压力加大不可避免，加之疫情冲击下老模式不管用、新路子不会走的“发展焦虑”，区域经济新一轮竞赛全面加速带来的“竞争焦虑”，成为各地共同面临的“难”与“险”。越是这个时候，越是考验应对变局的能力，越是决定城市竞争的格局。

　　世界上没有一个人的桃花源，谁先在困局中看到了未来，谁能率先改变自己，谁就有能力把困难和挑战变成“鲤鱼跃龙门”的分水岭。今年以来，我市科学研判国内外疫情形势、发展大势、经济走势，打出超常规“组合拳”，聚焦聚力实施产业提质、消费提力、基建提级、动能提档、都市圈提速“五提”行动。一路走来，从携手凯盛科技打造“新洛玻”、加速产业转型，到推出“古都夜八点”文旅消费活动、重燃消费引擎；从与河南移动等4家电信企业达成战略合作、全面发力5G，到加快推进“三区融合”、蓄积发展动能，再到深化对接平顶山等周边城市、抱团谋求共赢……一系列突破与创新兼具的生动实践，让我们应对疫情冲击有了更大底气，角逐区域竞争有了更多从容。

　　越是危急时刻显本领，越是危险之境见气魄。更好地把握大局大势、坚定信心决心，面对困难迎难而上不当“鸵鸟”，面对险阻挺身而出不当“逃兵”，既有防范“先手”又有化解“高招”，既有前进“雄心”又有跋涉“恒心”，如此，我们的发展征程定能走向更远的未来，收获更美的风景！(洛平)
[ 责任编辑：席倩倩]
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