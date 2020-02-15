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李亚会见泰国驻华大使阿塔育·习萨目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-18 08:14

　　17日，市委书记李亚会见来洛参访的泰国驻华大使阿塔育·习萨目，双方就进一步深化合作进行交流。

　　李亚对阿塔育·习萨目来洛表示欢迎。他说，万里尚为邻，中泰一家亲，中泰两国历史交往源远流长，特别是2012年两国建立全面战略合作伙伴关系以来，共同致力于“一带一路”建设，工业、农业、文化等领域合作更加广泛地惠及两国人民。近年，洛阳深入落实习近平主席提出的“一带一路”倡议，持续推进高水平对外开放，先后与176个国家和地区建立贸易关系，已有泰国正大集团在内的27家世界500强企业在洛投资，洛阳已成为世界各地有识之士投资兴业的沃土。洛阳和泰国合作交流成果丰硕，洛阳与泰国乌隆府结为友好城市，并在泰国举办了文化交流展会；正大集团在改革开放之初就进驻洛阳。今年，洛阳与泰国有关方面克服疫情影响，外贸合作持续深化，再次说明面对突如其来的疫情，只要世界各地携起手来积极应对，一定能在危机中育新机、于变局中开新局。希望大使先生多到洛阳参观访问，更好感知中华文化“和”与“合”的精髓，推动洛阳与泰国开展更高水平的务实合作，多向国际友人宣传推介开放、合作、向上的洛阳，助推洛阳不断扩大国际“朋友圈”。我们也将为泰国企业、游客在洛交流合作提供一流环境和服务，实现共赢发展。

　　阿塔育·习萨目感谢洛阳多年来对推进两国交流合作付出的努力，对洛阳近年经济社会发展取得的骄人成绩表示祝贺。他说，洛阳历史文化深厚，生态环境优良，与泰国合作基础良好、人文交往频繁。我们高度重视与洛阳的合作，希望双方在现有合作基础上，在文物考古、旅游航线、教育等领域继续拓展合作空间，不断深化两地民间交流，形成更多务实成果。

　　泰国驻华大使夫人美萍·习萨目，泰国正大集团副总裁傅学军，省委外事办副主任李冰，市领导赵会生、胡加彬参加会见。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩]
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