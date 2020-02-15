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1960年版2元纸币值千元？65岁老汉被骗16800元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-18 08:22

嫌犯用来诈骗的假币

　　1960年版2元纸币，一张值1000元？嵩县一老汉花16800元买了30张，钱没赚到，买的纸币还被鉴定为假币。近日，嵩县警方侦破一起接触性诈骗案，3个骗子唱双簧，骗走一老汉16800元。

　　嵩县车村镇的张老汉65岁，今年4月8日下午，他到镇上一家银行取钱时遇到一个自称做玉米生意的陌生女子。俩人交谈时，一个白衣男子出现，向他们打听哪里有收老版纸币的。女子说附近就有一个，她可以帮忙问问，白衣男子遂拿出一张面值2元的1960年版纸币交给该女子。

　　张老汉很好奇这张1960年版2元纸币值多少钱，就跟女子来到银行附近的一条胡同。女子打电话叫来一个黑衣男子，对方说一张1960年版2元纸币值1000元，并当着张老汉的面给了女子1000元现金。

　　随后，女子带张老汉回去，给了白衣男子700元现金，她自己则“悄悄”留了300元。

　　“我还有150张1960年版2元纸币，你们要不要？”听白衣男子这么说，张老汉觉得发财的机会来了，当即抢着说要，并到银行取了16800元，讨价还价后从对方手里买走30张。

　　等张老汉拿着30张“老版纸币”来到那条胡同时，黑衣男子却不见踪影。他返回银行附近，女子和白衣男子也不见了。张老汉这才发觉被骗，他来到嵩县公安局车村派出所报警。民警联系银行鉴定后发现，张老汉买的30张“1960年版2元纸币”全是假币。

　　“这是一起典型的接触性诈骗案，虽然骗术老套，但受害人只要动了贪便宜的心思，就容易上当。”办案民警卢泳成说，他们调取案发现场的监控视频，发现3名嫌犯当天乘坐一辆苏H牌照的轿车离开。巧的是，这辆轿车开出去没多远，就因多条交通违法记录未处理，且司机没带驾驶证，被嵩县交警部门查扣。经多部门联动，办案民警成功锁定平顶山籍的段某、姚某和周某。

　　“这3个人都有犯罪前科，曾因用同样伎俩诈骗，坐过3次牢。”卢泳成说，几天前，办案民警赴平顶山市和许昌市，将该诈骗团伙中的周某(女)和姚某抓捕归案，另外一名嫌犯段某正在追逃。（记者 牛鹏远 通讯员 胡晓 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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