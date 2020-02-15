《河南省推动制造业高质量发展实施方案》提出：全省制造业高质量发展引领区将配备“洛阳核心”

昨日，记者从市工信局获悉，我省近日正式印发《河南省推动制造业高质量发展实施方案》(下称《方案》)，为努力建成全国先进制造业强省绘下蓝图，其中明确提出要以我市和郑州为核心，打造制造业高质量发展引领区，同时发挥郑洛新国家自主创新示范区带动作用，打造沿黄科创走廊，发展一批科创“飞地”。

昨日，记者从市工信局获悉，我省近日正式印发《河南省推动制造业高质量发展实施方案》(下称《方案》)，为努力建成全国先进制造业强省绘下蓝图，其中明确提出要以我市和郑州为核心，打造制造业高质量发展引领区，同时发挥郑洛新国家自主创新示范区带动作用，打造沿黄科创走廊，发展一批科创“飞地”。

根据《方案》，我省将围绕稳定供应链、优化产业链、提升价值链，构建“556”产业体系，通过技术创新提升、基础能力提升、集群强链提升、融合赋能提升、区域协同提升、企业培育提升“六大提升专项”，努力建成全国先进制造业强省。

在“技术创新提升专项”中，《方案》提出要强化创新平台建设，发挥郑洛新国家自主创新示范区带动作用，打造沿黄科创走廊，发展一批科创“飞地”。当前我市建设有国家级制造业创新中心1家、省级制造业创新中心2家、省级制造业创新中心培育单位1家。下一步，我市将把制造业创新中心建设作为增强制造业技术创新能力、完善制造业创新体系、推动制造业高质量发展的重要抓手，力争到2025年，全市制造业创新中心科技成果转化率超过15%，国家农机装备创新中心建成国际一流的农机装备制造业创新平台。

在“区域协同提升专项”中，《方案》提出要优化制造业空间布局，以我市和郑州为核心，打造制造业高质量发展引领区；以京广、陇海铁路沿线城市为重点，建设制造业高质量发展支撑轴；以黄河、淮河、汉江流域地区为重点，打造制造业高质量发展协同带，形成“双核引领、两轴支撑、三带协同”空间格局。

“《方案》提出的‘努力建成全国先进制造业强省’方向，以及以我市和郑州为核心打造制造业高质量发展引领区，与省委省政府加快洛阳副中心城市建设提出的‘建设全国先进制造业基地’功能定位一致，充分体现了我市在全省制造业发展中的重要地位。”市工信局相关负责人表示。

此次《方案》还对全省制造业高质量发展在产业方向上进行了具体部署。

在做强优势产业上，我市当前正着力打造具有国际竞争力的先进装备制造业产业基地，推动农机装备、矿山装备等装备制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型，加强轨道交通、轴承及基础件等装备技术创新，带动配套零部件、专业服务等产业协同发展；同时以提高新材料自主创新能力为核心，推动电子信息制造业集聚发展，打造特色鲜明、综合竞争力强的国家新材料高技术产业基地和国内具有重要影响力的电子信息产业基地。

在做优传统产业上，当前我市正坚持产业高端化、终端化、集群化、服务化、绿色化发展，整合产业链上下游，延伸铝钨钼钛铜镁精深加工产业链条，加快建成规模超2800亿元具有国际影响力的特色新材料产业基地；通过延链、补链、强链推动石油化工产业向规模化、系列化、精细化发展，实现全面改造提升，形成千万吨炼油、百万吨乙烯、双百万吨航煤的2000亿级规模的炼化一体化产业集群。

在做大新兴产业上，当前我市正加快培育壮大数字化新业态，推进物联网、人工智能、大数据等技术创新与产业应用，持续打造千亿级规模的机器人及智能装备产业集群；坚持新能源产品制造与新能源开发利用并重，依托银隆新能源等企业力争把新能源汽车产业打造成新兴支柱产业；积极建设中西部地区重要的生物医药产业基地和在中部地区具有重要影响力的节能环保产业基地。(记者 陈曦 通讯员 王燕飞)