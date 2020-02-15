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焦治业：一个存粮习惯 一部家风“教材”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-18 08:16

　　“长大以后我才明白，父亲为什么会有那样的习惯。”在吉利区开元小学教师焦雪景的眼里，父亲焦治业爱存粮的习惯一直影响着全家。

　　焦雪景老家在孟津农村，她说，小时候，每到夏天，父亲都会将家中留存的几大缸小麦翻腾出来晾晒，她对此很不理解。

　　“我总是问父亲，为什么要存这么多麦子，吃不完，还得晒。”焦雪景说，每次晾晒这些粮食，全家都要动手，白天晒、晚上收，还得专门有一个人看着。

　　焦治业是个勤快的人，在他的辛勤劳作下，家里每年的庄稼收成都在村里数一数二。每年收完小麦后，他除了将一部分存在面粉厂换面粉，还要在家里留存几缸。

　　焦雪景说，每年晾晒粮食时，她都会问父亲，既然面粉厂有面粉，为何还要在家里再存这么多粮食？父亲总是说：“手中有粮，心中不慌。有粮，咱也不能浪费。”

　　焦治业的存粮习惯，还是派上了用场。有一天，焦雪景看到家门口停了一辆拖拉机，父亲拿着4个大布袋，正在挖缸里的麦子。焦雪景一问才知道，由于当年遭遇自然灾害，她三姑家的小麦收成不好，出现困难，父亲要装几袋小麦接济他们。

　　焦治业还有储存蔬菜的习惯，每年冬天，他都会存一些白菜、红白萝卜、大葱等。新冠肺炎疫情期间，不少村民受疫情影响，购买蔬菜不方便，他就把自己存的蔬菜分给了左邻右舍。

　　即便是在缺吃少穿的年代，焦治业接济亲戚朋友从来都是异常大方的。不过，无论什么时候，他在家里都有些“抠门儿”。“在家里，父亲要求我们一粒粮食也不能浪费，一分钱也不能乱花。”焦雪景笑着说，每次和父亲在一起吃饭，只要谁碗里的饭没吃完，父亲就会拿起筷子在桌子上轻轻敲两下，这是他提醒大家珍惜粮食的信号。

　　焦雪景说，父亲喜欢存粮而又从不浪费粮食的好习惯，成为家中最好的家风“教材”。(记者 李三旺 通讯员 简静远)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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