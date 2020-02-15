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洛阳今天多云到阴天部分地区有阵雨 气温23℃到31℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-18 08:14

昨日21时许，几道闪电划过夜空，市民在洛阳博物馆外用手机拍摄

　　昨天的洛阳，最高气温虽然只有29℃，湿热感却十分明显。据市气象台观测，昨天洛阳最大空气相对湿度达到94%，炎热加潮湿，人体肯定感觉不舒服。

　　昨天，河南省气象台发布8月以来我省降水概况及特点。自8月以来，随着副热带高压稳定北抬至黄淮地区并控制我省沿黄以南大部地区，我国的主雨带北移至四川盆地西部、西北地区东部到华北、东北一带，我省沿黄以北处于主雨带边缘，局地暴雨、大暴雨天气频发，具有降水时段和落区集中、累计雨量大、突发性和短历时性强等特点，且时空分布很不均匀。8月1日到15日，全省平均降水量115毫米，较常年同期偏多五成。北部、东部累计降水量200毫米到400毫米，较常年同期偏多2倍到4.4倍。目前，我省仍处于暴雨灾害Ⅳ级应急响应状态。

　　从天气预报情况来看，今明两天，我市最高气温仍在30℃上下，加上阵雨串场，湿热感还会继续。根据最新气象资料分析，短期受副热带高压边缘及东移西风槽前西南气流的共同影响，预计今天白天我市多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温23℃到31℃。今天夜里到明天白天，我市阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温21℃到29℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖 陈红霞/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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