新安县石泉村：绿水青山就是金山银山

立秋已过，暑气未消，新安县正村镇石泉村草木葱茏、十分静谧，满眼的绿色赶走了心头的烦躁，正应了该县那句宣传语——“走进新安，自然心安”。

立秋已过，暑气未消，新安县正村镇石泉村草木葱茏、十分静谧，满眼的绿色赶走了心头的烦躁，正应了该县那句宣传语——“走进新安，自然心安”。

石泉村北距黄河约2公里，村中地势起伏大，植被覆盖率高，散落在山间的农家小院掩映于绿树繁花之间，“绿树村边合，青山郭外斜”的景色比比皆是，“采菊东篱下，悠然见南山”的生活处处可见。

从村口沿着蜿蜒平坦的柏油路前行不久，喧闹声愈发明显，一家名为“雅竹羊庄”的园子映入眼帘，这里集餐饮部、游乐场、水景区等于一体，动物园里还有两只孔雀正在树荫下闲逛。时近中午，园子里还挺热闹。“这里比较近，啥都有，还比城里凉快，早就想来了。”县城居民李先生一家慕名而来，在这里收获不小的惊喜。

发展乡村旅游离不开好生态。石泉村的1800多亩国家储备林不仅让村子绿意盎然，与“大河田园”相得益彰，还为村里发展林下经济提供了有力支持，按照计划，石泉村打算利用这些林地发展种养殖产业增收。

与村中的田园风光不同，村外山顶是另一番景象——行道树、指示牌、水泥台阶、凉亭、水池、公厕，还有随处可见的小商贩……这里以观景台为中心，形成了一个小小的“景区”。

“这里是‘大河田园’的一部分。”石泉村党支部书记毛献新说，“大河田园”是县里沿黄河开发的乡村旅游度假区，石泉村就在其核心地带，依托这个项目，村里发展起了乡村旅游，不少村民翻修房子做农家宾馆或民宿，也有人开起了农家饭店和商店。

日子有了奔头，村民有了精神头。在一个窑洞式民宿，正忙着收拾房间的村民王金秋笑声爽朗：“这里总共有4间客房，生意还不错。”一个多月前，她应聘上了这里的工作，每天负责打扫窑洞宾馆，老板不在时还要“客串”收银员。

午后登高望远，黄河涛涛，草木郁郁。“大河”与“田园”遥相呼应，愈发生机无限。

绿水青山，就是石泉村的金山银山。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 郭建立 黄明 文/图)