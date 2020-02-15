洛阳市委人大工作会议召开 李亚出席并讲话

17日，市委人大工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，传达学习习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，贯彻落实中央、省有关部署要求，对加强和改进我市人大工作进行再部署再推动，奋力开创新时代人大工作新局面。

市委人大工作会议召开

深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实中央、省委部署要求，对加强和改进我市人大工作进行再部署再推动

李亚出席并讲话 赵会生、吴中阳、杨炳旭出席

17日，市委人大工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，传达学习习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，贯彻落实中央、省有关部署要求，对加强和改进我市人大工作进行再部署再推动，奋力开创新时代人大工作新局面。

市委书记李亚出席会议并讲话。市委副书记赵会生主持会议，吴中阳、杨炳旭等市级领导出席会议。

会议指出，人民代表大会制度，始终坚持党的领导，坚持人民当家作主，坚持依法治国，坚持民主集中制，是中国人民在实践中不断探索作出的必然选择，是体现中国特色社会主义优越性的根本政治制度。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视坚持和完善人民代表大会制度，全面加强党对人大工作的领导，不断赋予人民代表大会制度新的理论特色、时代特色、实践特色，推动人大工作展现出更加旺盛的生机活力。市委历来高度重视人大工作，特别是党的十八大以来，我们深入贯彻中央、省委部署要求，切实加强党对人大工作的全面领导，推动人大工作取得新进展。全市各级人大及其常委会牢牢坚持党的领导，忠诚履行宪法法律赋予的职责，与党委同向、与人民同心、与时代同步，做了大量卓有成效的工作，立法质量不断提升，监督实效不断增强，代表工作有声有色，自身建设持续加强，在服务全市经济社会发展和民主法治建设上作出了重要贡献。我们要深入学习贯彻总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深刻认识人民代表大会制度的优越性，切实增强做好新时代人大工作的政治自觉，坚定制度自信、推进制度建设，在勇担时代使命中找准定位和方向，扎实做好人大各项工作，不断开创新时代洛阳人大工作新局面。

会议强调，要聚焦使命责任，紧紧扭住做好新时代人大工作的重点任务。要着力完善地方立法体制机制，提高立法质量和效率。完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法格局，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，以良法促发展、保善治。突出问题导向、抓住重点环节、扩大有序参与，对上级有部署、市委有要求、改革发展亟需、人民群众期盼的法规，在保证立法质量的前提下加快推进，真正发挥地方立法的引领和推动作用。

要着力完善人大监督制度，增强监督针对性实效性。突出监督重点，做到党委工作推进到哪里、人大监督就跟进到哪里，哪里需要强化就监督哪里、哪个环节薄弱就监督哪里；创新监督方式，用好用活多种方式、因时因事进行创新，保证“刚性监督”的权威性、公信力；确保监督实效，把从严从实贯穿始终，做到找问题深挖不止、提建议一针见血、促整改一督到底，真正推动工作落实、问题解决。

要着力完善讨论决定重大事项机制，推动决策科学化规范化。正确处理党委决策权、人大决定权与政府执行权之间的关系，推动形成党委出题、人大讨论决定并监督、政府主责抓好落实的工作格局。各级党委政府要增强依法执政观念，善于把重大决策部署通过人大法定程序确定下来。各级人大要坚持党的领导，紧紧围绕中央重大决策和同级党委工作部署，及时把党的主张转变为国家意志和人民群众的自觉行动。

要着力完善选举任免机制，确保党的意图圆满实现。把党管干部与人大依法任免干部统一起来，重点把好任前关、任中关、任后关，确保国家机关工作人员任免既体现党的意图、又反映人民意愿。

要着力完善人大代表工作机制，充分发挥代表主体作用。健全代表联络机制、服务保障机制、履职监督机制，在开展工作特别是研究出台重大工程项目、重大民生举措时，主动听取人大代表意见建议，真正使人大代表成为群众的“贴心人”、群众与党委政府之间的“连心桥”。

会议要求，要加强党的领导，为做好新时代人大工作提供强有力的保证。各级党委要把人大工作纳入党委总体工作布局，党委主要负责同志带头参加人大重要活动，确保人大及时了解党委决策部署、更好贯彻党委意图。各级人大及其常委会要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示和中央、省委决策部署，在不断强化党的创新理论武装中对好标、走对路。“一府一委两院”及相关部门要加强统筹协调，进一步深化对国家根本政治制度的认识，及时回应人大关切、人民关注，积极配合人大及其常委会依法履职，营造全社会关心支持人大工作的浓厚氛围。要加强人大自身建设，加强政治建设，夯实基层基础，健全制度机制，改进工作作风，提升履职能力，引导党员干部克服“三种心态”、强化“三种精神”，为落实洛阳发展新定位作出新的更大贡献。

汝阳县委、洛龙区委、孟津县人大常委会、涧西区人大常委会、嵩县闫庄镇人大、西工区汉屯路街道人大工委等作了交流发言。

会议以视频会议的形式召开。市十五届人大常委会秘书长、委员，市人大常委会副秘书长，有关市委部委、市直单位主要负责同志等在主会场参加会议。(洛报融媒记者 李东慧 智慧)