老板，添汤！瀍河主题原创歌曲《洛阳汤城》惊艳首发

到了瀍河要喝汤，喝汤舔碗不夸张。瀍河的汤，散得了料峭春寒，赶得走凛冬瑟瑟，更能每时每刻在舌尖上提醒着人们，什么才是真正的“洛阳味儿”。

图片说明：来自“洛地有声”的艺人程远精彩演绎 摄影 张家铭

到了瀍河要喝汤，喝汤舔碗不夸张。瀍河的汤，散得了料峭春寒，赶得走凛冬瑟瑟，更能每时每刻在舌尖上提醒着人们，什么才是真正的“洛阳味儿”。8月15日、16日，“洛阳‘震躁’——正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节”震撼开唱，瀍河主题原创歌曲《洛阳汤城》压轴亮相，由“洛地有声”艺人程远精彩演绎，用方言讲故事、以旋律诉衷肠，再次唤醒了洛阳人关于“汤”的记忆。

方言入歌娓娓唱，雅俗共赏情意浓

《洛阳汤城》——一首令洛阳人倍感亲切的歌，不囿于传统，不媚于时代，咿呀方言与圆熟咬字邂逅，民谣唱腔与流行说唱碰撞，民族乐器与西洋乐器交织回荡，节奏回环往复引人遐想。

“铜驼巷入眼帘烟柳两岸，瀍河的东关大街灯火阑珊，大石桥两边幌子迎风招展……”歌曲开头，瀍河烟火缭绕、人声鼎沸的画面一下子跃入听众眼帘，生动地铺展开来，画面的主角是什么？当然是瀍河的“汤”。

瀍河的汤，有故事。歌里唱“洛阳汤城名不虚传”，而名不虚传的汤，一定来自瀍河。早年间，瀍河饮食业多集结于车站一带和东关大街，其中肇始于东关的牛肉汤汤肥肉瘦、原汁原味，食客盈门，直至今日，大街小巷络绎不绝的汤客仍是瀍河一道最独特的风景线。

瀍河的汤，有味道。歌吟“我端起了大海碗，洛阳味道就在眼前”，碗里的洛阳味道是什么？是“山珍海味也不换”的瀍河“牛肉汤、羊肉汤、豆腐汤、丸子汤”，是汤客“一口细细品、两口慢慢咽、三口急急往肚里填”的心圆意满。

瀍河的汤，有情怀。歌曲用以小见大的创作手法，巧妙融入男女对唱的形式，叙事饱满，画面感和情感表达有张力，生活气息浓厚，呈现的不仅是夫妻与瀍河美食为伴的幸福小日子，更传达着洛阳人的共识：到了瀍河，喝汤才是要紧事。

有人说，喝汤一定要喝干净最后一口才最过瘾，正如歌曲末尾，歌手以升调将情绪推向高潮，而后一句“老板，添汤”荡气回肠，让人回味无穷、心生挂念。

挂念的是什么？

是越听越动人的歌，是越喝越有味的汤，是越呆越不想走的洛阳瀍河。

瀍河百味炼于汤，洛阳故事流心田

一曲《洛阳汤城》压轴亮相洛阳热浪原创音乐节，不仅将现场气氛炒至高潮，更引发了观众强烈的情感共鸣。“洛阳人爱喝汤，而只有‘老喝家’才知道好汤都在瀍河。要说做汤，没有人比瀍河人更讲究，汤白葱绿辣椒红，每一块招牌背后都有一段令人赞叹的风云岁月。我和家人从小到大都偏爱这一口瀍河味道，听着《洛阳汤城》，真想马上喝上一碗，一秒钟都不想等。”来自瀍河区的张先生由衷感叹道。

民以食为天，饮食文化是一个城市民间文化的重要组成部分。谈及《洛阳汤城》的创作初衷，词作者云杉表示，“汤”不仅是“瀍河味儿”的代表，更是瀍河文化的精髓、洛阳城市风情的缩影。一碗小小的汤，承载着几代人的回忆，化解了人们胸腔的爱恨纠葛，晕开了人们心中的五味杂陈，是美味，也是情感的连接，是故事，更是家乡的情结。

洛阳有韵味，故事在瀍河。此刻，瀍河的汤正在向您发出盛情邀约，邀您同游大好风光，邀您共品人间百味。(谢钰旸)④