洛阳市消防救援支队增援安徽的111名抗洪勇士凯旋

今日16时许，在洛栾高速洛龙收费站出站口，市消防救援支队增援安徽抗洪抢险队伍111名抗洪勇士凯旋，现场列队举行欢迎仪式的人群中，一名怀抱4个月大婴儿的消防队员家属格外引人注意。

今日16时许，在洛栾高速洛龙收费站出站口，市消防救援支队增援安徽抗洪抢险队伍111名抗洪勇士凯旋，现场列队举行欢迎仪式的人群中，一名怀抱4个月大婴儿的消防队员家属格外引人注意。

7月19日晚，市消防救援支队接到省消防救援总队指令，105名消防队员组成抗洪抢险增援力量，调集各类消防车辆21辆、舟艇11艘、水域救援装备等装备物资7000余件，由副支队长王荣范带队，连夜奔赴安徽阜阳参加抗洪抢险救援，后期又有6名消防队员赶赴抗洪一线增援。

入皖以来，市消防救援支队111名消防队员积极发挥专业救援优势与主力军作用，累计出动871人次、舟艇76次，参与救援54起，紧急救助当地群众140人次、转运人员494人次，巡查堤坝90.6公里，有力保障了灾区群众的生命财产安全。同时，消防队员还走访慰问灾区困难群众20余次，累计献血17400毫升，开展消防培训312人次，为12名受灾群众送医问诊、修房消杀等，受到当地政府与灾区群众的高度赞誉与好评。

8月16日，市消防救援支队圆满完成了在安徽的抗洪抢险增援任务，根据应急管理部统一调度，撤离归建。

在欢迎仪式现场，家属代表张慧带着4个月大的孩子手捧鲜花，顶着太阳耐心等待爱人吴红蕾的归来。张慧说，她的爱人到抗洪一线将近一个月，因任务繁忙，近一个月来俩人很少通电话，她十分想念爱人，因此抱着孩子过来，庆祝爱人凯旋。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 郭抗抗 王倩 文/图)