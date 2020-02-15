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刚刚！洛阳市气象台发布雷电黄色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-17 18:53

　　17日17时，洛阳市气象台发布雷电黄色预警信号：预计今天下午到夜里，洛阳市大部地区将发生雷电活动，局地伴有短时强降水、短时大风冰雹等强对流天气。

　　根据最新气象资料分析，短期受副热带高压边缘及东移西风槽前西南气流的共同影响，预计：

　　今天夜里到明天白天，洛阳全区多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，最低气温22℃到24℃，最高气温29℃到31℃。

　　明天夜里到后天白天，洛阳全区阴天转分布不均匀阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，最低气温21℃到23℃，最高气温27℃到29℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：马佳佳]
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