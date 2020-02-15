洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中行洛阳分行开展“强内控、促发展”实战训练营活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-08-17 17:37

　　2020年8月9日，中行洛阳分行在该行举办了“强内控、促发展”第五期实战训练营活动。该行主管行领导，相关部门负责人及全辖各支行行长参加。

　　本次培训将48名参训人员按照年龄、职务、岗位等维度分成6个学习小组，6个小组围绕模拟案例，展开三轮PK汇报。各小组代表通过PPT的形式，对此次培训学习进行了阐述和总结。

　　活动中，学员们结合自身工作实际，谈感悟、讲体会，深刻阐述了对合规理念的理解。表示合规建设是夯实内部管理基础的必经之路，要引导全员将“守规矩，讲诚信，担责任，爱中行”十二字理念融入到日常工作的方方面面，在全行营造浓厚的合规经营氛围。此次训练营活动组织认真，现场气氛活跃，为增加团队的向心力与凝聚力，培养员工的荣誉感和使命感，对训练活动中表现优秀者现场进行了表彰。

　　此次活动，以“模拟实践演练”的创新形式，着力拓宽业务条线部门中层管理人员“强内控、促发展”的视野思路。通过此次活动，将提升全行干部员工自身素质和管理层的风险管控能力，增强员工合规意识，为该行柜面业务服务质量和服务水平提升，及各项业务持续健康发展创造良好的条件。(郭列军)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 黄河文化新地标！洛阳大谷关关城工程开工
  • 年底前，洛阳将有30万名职工收到家庭...
  • 应天门上空“龙骨云”火了 洛阳网友借...
  • 极限求生！70岁老人进山迷路 靠喝水撑...
  • 快讯！中钢洛耐科技股份有限公司揭牌成立
  • 洛阳农贸市场焕然一新 文明创建深入人心
  • 公园里健走队大声播放音乐并喊口号 给...
  • 健身达人看过来！洛阳今年已有80余处...
  • 女孩因感情问题跳河轻生 一个无意动作...
  • 明日8时，本科一批正式投档 预计10时...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    汝阳县：雨后乡村美如画
    周山旁，新添一座大型...
    浪漫！洛阳6对金婚夫妇...
    新安革命历史纪念馆：...
    精彩热帖

    萨克斯演奏

    荷塘美景

    黄绿鹎

    自娱自乐
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605