中行洛阳分行开展“强内控、促发展”实战训练营活动

2020年8月9日，中行洛阳分行在该行举办了“强内控、促发展”第五期实战训练营活动。该行主管行领导，相关部门负责人及全辖各支行行长参加。

2020年8月9日，中行洛阳分行在该行举办了“强内控、促发展”第五期实战训练营活动。该行主管行领导，相关部门负责人及全辖各支行行长参加。

本次培训将48名参训人员按照年龄、职务、岗位等维度分成6个学习小组，6个小组围绕模拟案例，展开三轮PK汇报。各小组代表通过PPT的形式，对此次培训学习进行了阐述和总结。

活动中，学员们结合自身工作实际，谈感悟、讲体会，深刻阐述了对合规理念的理解。表示合规建设是夯实内部管理基础的必经之路，要引导全员将“守规矩，讲诚信，担责任，爱中行”十二字理念融入到日常工作的方方面面，在全行营造浓厚的合规经营氛围。此次训练营活动组织认真，现场气氛活跃，为增加团队的向心力与凝聚力，培养员工的荣誉感和使命感，对训练活动中表现优秀者现场进行了表彰。

此次活动，以“模拟实践演练”的创新形式，着力拓宽业务条线部门中层管理人员“强内控、促发展”的视野思路。通过此次活动，将提升全行干部员工自身素质和管理层的风险管控能力，增强员工合规意识，为该行柜面业务服务质量和服务水平提升，及各项业务持续健康发展创造良好的条件。(郭列军)