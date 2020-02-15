联合国世界旅游组织为洛阳文旅点赞

今日，联合国世界旅游组织旅游可持续发展河南观测站2020年度培训讲座在洛召开。本次培训讲座以“大数据和文旅统计”为主题，由联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点管理与监测中心(以下简称监测中心)、河南省文旅厅、洛阳市政府主办，洛阳市文旅局承办。来自监测中心的专家，洛阳、焦作、开封观测点的代表及河南文旅行业、企业代表近百人参加培训。

今日，联合国世界旅游组织旅游可持续发展河南观测站2020年度培训讲座在洛召开。本次培训讲座以“大数据和文旅统计”为主题，由联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点管理与监测中心(以下简称监测中心)、河南省文旅厅、洛阳市政府主办，洛阳市文旅局承办。来自监测中心的专家，洛阳、焦作、开封观测点的代表及河南文旅行业、企业代表近百人参加培训。

讲座中，联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点管理与监测中心发布的《洛阳旅游可持续发展2014-2019工作总结》显示，洛阳旅游处于可持续发展状态。

“洛阳拥有世界文化遗产三项六处，是河南文化旅游最为重要的代表性城市，还是全国首批智慧旅游试点城市，智慧旅游建设处于全国领先水平，栾川县走出了‘栾川模式’‘重渡沟现象’等极富创新精神、极具借鉴意义的旅游发展道路，是非常值得监测的旅游目的地。”中山大学地理科学与规划学院副教授、洛阳观测点技术负责人翁时秀说。

《洛阳旅游可持续发展2014-2019工作总结》(以下简称《总结》)显示，洛阳旅游处于可持续发展状态。作为河南文化旅游最为重要的代表性城市，6年来，洛阳游客接待量与旅游收入持续增长；游客对洛阳旅游的满意度从2014年的75%上升至2019年的89%；居民主动参与旅游业积极性明显提高。

《总结》指出，作为全国首批智慧旅游试点城市，洛阳智慧旅游建设水平全国领先，其中龙门石窟更在2018年凭借“互联网+龙门”行动计划荣获第14届联合国世界旅游组织“公共政策和管理创新”三等奖，成为唯一代表中国入围总决赛并获奖的参赛单位，这也是中国旅游单位首次获此奖项。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李雅娟 实习生 郜骏雅 文/图）