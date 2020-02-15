全市法院扫黑除恶专项斗争调度会召开

8月13日，全市法院扫黑除恶专项斗争调度会在洛阳中院召开。

8月13日，全市法院扫黑除恶专项斗争调度会在洛阳中院召开。

各基层法院主管刑事审判工作副院长、执行局长、刑庭庭长、扫黑办主任参加会议，市中院党组成员、副院长倪西良出席会议并讲话。会议通报了今年1-7月份全市两级法院扫黑除恶专项斗争开展情况、涉黑恶财产执行情况，并点评了非法集资、危险驾驶等刑事审判重点工作。

十六个基层法院分别联系实际，就当前开展扫黑除恶专项斗争存在的问题和下一步工作打算作交流发言。

最后，倪西良在讲话中系统总结了我市法院今年专项斗争工作开展情况，对全市法院扫黑除恶专项斗争所取得的成绩给予充分肯定，并认真分析当前面临的形势、任务和存在问题，并就决战决胜扫黑除恶，打赢专项斗争收官战进行了周密细致的安排部署。

倪西良指出，今年全市两级法院科学谋划、精心组织，全力以赴、攻坚克难，在依法严惩、深挖彻查、打财断血、行业清源、宣传发动等发面均取得显著成果，为打赢专项斗争收官战打下良好基础。同时全市法院也要准确把握面临的新形势新挑战，剖析当前存在的问题和不足，要对照问题认真查摆，及时补足短板，以更大力度、更实举措有效推进专项斗争再上新台阶。

会议强调，一是要在思想认识上下功夫。全市法院要持续增强责任感紧迫感，准确把握斗争新的阶段性特点，坚持最高标准、最严要求、最好效果，全力打好扫黑除恶专项斗争收官战，为法治洛阳建设作出新的更大贡献。二是要在责任落实上下功夫。要不折不扣抓好中央、省委、市委和上级法院各项决策部署的贯彻落实；自觉强化政治担当，层层传导压力，层层压实责任，推动全市法院上下一盘棋运行顺畅。三是要在执法办案上下功夫。严把案件事实关、证据关、程序关、法律适用关，确保每一起案件都办成“铁案”；对重大案件要加大攻坚力度，成立工作专班，院庭领导靠前指挥，带头办理重大涉黑涉恶案件，推动案件高质高效的审理。四是要在“打伞破网”上下功夫。在依法严惩、深挖幕后、深化打击、综合整治上持续发力；认真开展好“线索核查回头看”工作，逐一销号清账，真正做到线索清仓见底。五是要在“打财断血”上下功夫。要不断加强与其他政法单位衔接配合，认真审查、甄别涉案财产来源、性质、权属，运用多种手段，依法处置涉案资产，彻底铲除黑恶势力滋生土壤；要切实做好黑恶犯罪财产部分执行工作，打通“打财断血”最后一公里；要处理好“打财断血”与依法保护民营企业合法权益的关系，准确把握法律政策界限，严格区分涉黑涉恶人员与一般企业经营人员，严格区分合法财产和非法财产，服务好就业和经济健康发展大局。六是要在完善机制上下功夫。要系统梳理提炼市内外专项斗争中探索的好经验、好做法，逐步建立健全针对性强、操作性强、实用性强、相互配套的专项斗争制度体系，切实提高扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平。七要是在综合治理上下功夫。要始终坚持将依法严惩黑恶势力犯罪与综合治理有机结合，对涉黑涉恶案件审判中发现的监管漏洞和行业治理薄弱环节，积极发出司法建议，完善与行业主管部门信息共享、线索移交、通报反馈等机制，不断提升社会治理能力和治理水平。八是要在党风廉政上下功夫。要规范自身言行，正确行使手中权力，严格依法办事，不徇私情，不谋私利，坚决抵制各种诱惑和拉拢腐蚀，严防“灯下黑”，彻底维护司法的公正和严肃，着力打造忠诚干净担当的扫黑除恶专业审判队伍。