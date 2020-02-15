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洛阳这个第一书记离任时，写下“加长版日记”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-17 17:38

　　“洛阳的栾川，有一个叫北乡的地方。这里早起的晨风，会掠过每一片叶子，亲吻每一滴露珠，然后推开你的窗，拂动着你的帘，为你引来花香，为你安排鸟儿歌唱……”

　　这段饱含深情的文字，出自洛阳市栾川县重渡沟管委会北乡村离任驻村第一书记彭海之手。前不久，彭海接到通知，驻村扶贫任期结束，即将奔赴新的工作岗位。启程之际，他满怀不舍地写下了最后一篇驻村日记，用洋洋洒洒近5000字记录了他驻村两年八个月的心路历程。

　　90后的彭海是江西人，是洛阳市面向重点高校引进的优秀人才之一。2017年11月，26岁的彭海被洛阳市政府办公室派驻到北乡村。那时的场景，他清晰地写进日记里：“出发前一晚，我发了一条微信朋友圈：广阔天地，大有作为。您好，北乡！我来了！”

　　在彭海看来，到北乡扶贫，是幸运的。“这里，既是远方，也是故乡。”他在日记中写道，

　　“这里的山山水水，与我南方的故乡十分相似，这里的一草一木都仿佛让我置身故土，让我无法忘记，亦无法远离。”

　　就这样，彭海开始了脱贫攻坚之旅。听不懂栾川话，他就挨家挨户上门，跟“爷爷奶奶”“叔叔婶婶”拉家常、干家务；心系贫困户，冒着大雪入户看望，贫困户门前的雪地上，都留下了他一串串深深的脚印……和老百姓打成一片，将心比心，让乡亲们眼里这个年轻的娃子逐步获得了认可。

　　整村发展缺乏详细规划，旅游产业结构单一、产业链条延伸有限、经济效益不好……摸清北乡村发展的困境后，他结合所学的区域经济学专业，聚焦北乡村旅游业发展，结合地方特色，发展农旅融合。

　　两年多来，在洛阳市政府办公室的指导下，他对家庭宾馆进行标准化提升，灰瓦白墙、整洁宜居；开展亲子游和夏令营，家庭宾馆营收不断；请沈阳农业大学蒲公英技术团队助阵，使蒲公英茶成为北乡村的伴手礼；游客服务中心拔地而起、石砌梯田层层叠叠、旅游步道盘山而上……渐渐地，随着村里老少对他的称呼从“彭书记”到“彭海”再到“海”，他和整个北乡村的关系也越来越亲近。

驻村期间，彭海用无人机拍摄北乡村短视频在新媒体平台传播

　　为了提高北乡村的知名度，他购买了单反相机、无人机，在村委会建立新媒体工作站，把拍摄的北乡村风景照片和视频上传至新媒体平台，使来北乡村打卡的人越来越多，乡村旅游给乡亲们带来了可观的收入。

　　“作为栾川县83个贫困村之一，北乡村已于2018年底实现整村脱贫，村集体经济收入33.2万元，人均纯收入达1.2万余元。农户住宅从2016年48%的土坯房到现在96%以上2层楼房，更是北乡村脱贫致富、建设美丽幸福乡村的一个缩影……”日记里的这段话，是他驻村工作的成效，也是他点滴工作的见证。

　　“虽然扶贫任期结束了，但北乡村已是我的第二故乡，一定会常回家看看。”日记的结尾，彭海向北乡村和父老乡亲写下祝福：“祝福北乡村借助乡村旅游的大好时机发展得更好，成为栾川美丽乡村建设的新亮点、乡村旅游的新名片，高质量打赢脱贫攻坚收官战，稳步推进乡村振兴战略在北乡村落地生根、开花结果。”（洛报融媒记者 李冰）(图片由采访对象提供)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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