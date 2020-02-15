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洛阳老城区法院审判执行齐发力 不让纠纷“悬而不决”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳中院  来源： 2020-08-17 17:44

　　近日，老城区法院顺利调解了一起上千万元标的买卖合同纠纷，当事双方在通过加挂“绿标签”的快速调解下，握手言和，让两方企业都摆脱了经营困境，获得了当事人的一致好评。

　　原告武汉某物资公司与被告某集团公司签订钢材买卖合同，约定付款期限到期后，被告履行2450万元货款，但剩余1100余万元迟迟未付，为维护自身合法权益，原告将某集团公司诉至老城法院。立案当天，老城区法院第一时间启动涉企案件绿色通道，加注绿标签，录入营商环境案件小程序，实现当天立、当天转，案件全程追踪。

　　该案承办法官姬玲利经多方了解，得知原告在10月底前急需资金500万元，否则企业将难以为继，而被告有能力偿还货款，只因经济形势不好，无法实现一次性支付。面对双企两难局面，为更好助力企业生产经营，姬玲利决定采取“背靠背”调解方式，通过电话、实地走访等形式做双方工作。期间，在原告提出保全要求后，姬玲利考虑到双方过去一直是合作伙伴，本着互谅互让原则，向原告解释说明被告有履行能力以及保全措施对企业的负面影响，最终获得原告理解。

　　开庭当天，双方进行庭前调解。姬玲利紧扣还款期限和时间这一争议焦点，向双方动之以情、晓之以理，经过近3个小时的调解，当庭达成分期还款调解协议，双方握手言和。这次调解，既解了原告急需资金的燃眉之急，也实现了被告继续生产经营的目的。原、被告均表示，绿色通道真正为企业办了实事，对于企业下半年的生产经营，大家都更有信心。

　　涉买卖合同、金融借款纠纷，调解先行，轮到执行，洛阳法院一样开辟“快速通道”。老城区法院快速执行、善意执行，为某公司快速执结回执行款，同时其善意执行的举措，也让被执行企业感受到司法的温暖。

　　原告洛阳某电力设备公司与被告某机械制造公司签订买卖合同，在约定期限到达后，被告迟迟不支付货款，原告将其诉至老城法院。本院于2019年8月开庭审理并依法判决。可判决生效近一年，被告仍迟迟不履行还款义务，申请人多次联系沟通均没有结果，万般无奈之下，原告某电力设备公司于2020年7月15日向法院申请强制执行。

　　为维护企业合法权益，执行立案后，负责该案的执行干警李华军第一时间向涉案企业送达执行通知书、报告财产令，并快速启动网络查控系统对被执行企业的财产进行查询。同时，多次与被告某机械制造公司进行电话沟通，详细了解其生产经营状况。经银行反馈信息，未发现被告某机械制造公司银行账户中有可供执行的足量财产，李华军便再次与该公司联系，秉着善意执行理念，站在双方都是企业的角度出发，希望其能主动履行义务，否则法院将依法将其纳入“失信被执行人名单”，采取“限制高消费令”。

　　执行干警善意执行、文明执行的态度，让被执行企业倍感温暖。最终，被执行企业将剩余货款打至法院指定银行账户。至此，该案判决书中确定的履行义务已全部执行完毕。

　　科普小贴士：“绿标签”是洛阳法院针对优化营商环境出台的一项举措，对于商事纠纷、涉企纠纷问题，加挂“绿标签”代表着该案件在立案、审理、执行及流转效率方面都享受“绿色通道”。(廖笑艳)
[ 责任编辑：李玉洁]
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