极致音乐体验，洛阳“震躁” 正弘悦府·洛阳热浪原创音乐节圆满落幕

聆听一场音乐节还是加入一场音乐节？8月15—16日由洛阳网主办，正弘悦府冠名的洛阳热浪原创音乐节已经给出答案。充满现代感的巨大舞台配合全方位体现的“潮”元素，为广大乐迷朋友呈上了一场最有态度和参与感的地道洛阳原创音乐盛会。

聆听一场音乐节还是加入一场音乐节？8月15—16日由洛阳网主办，正弘悦府冠名的洛阳热浪原创音乐节已经给出答案。充满现代感的巨大舞台配合全方位体现的“潮”元素，为广大乐迷朋友呈上了一场最有态度和参与感的地道洛阳原创音乐盛会。

舞台上热力四射，舞台下潮流涌动，听音乐，品美食，逛集市。欢唱不停，热闹不断，点亮古都魅力音乐之夜，打造出一处释放都市生活压力的音乐“乌托邦”。

炫动舞台，现场够“躁”

舞台是音乐节的主场，本次音乐节专属的炫动舞台在灯光的映衬下显得现代气息十足。现场广大乐迷朋友们热情高涨，为自己喜欢的乐队欢呼呐喊，把音乐节现场变成了欢乐的海洋。洛阳网直播团队专为此次音乐节开启了持续两日的线上实时直播，在多个直播平台同步放送，累计观看总人次近10万，让更多的音乐爱好者不会缺席这场盛宴。

热情氛围，火力全开

音乐不仅是简单的音符与节奏，其中承载的是，或有关梦想或有关生活的故事。这个夜晚，星光和灯光共同烘托出最“滚烫”的气氛，让所有人都沉浸在这场“奇妙音乐旅程”中久久不能自拔。霓虹地标、组合灯光、大型LOGO标牌，涌动的欢腾人潮......持续调动着狂欢的热度。

打破距离，嗨唱不停

任和&洛地有声、程远&洛地有声、沉舟乐队、居里夫人、T型公路、高度愉悦、笨鸟团、鸡蛋面、21GRAM、糖果派对十大超人气乐队的现场表演构成了此次音乐节的主线。超过五十首匠心之作轮番登台奏响，带领现场乐迷遨游在音乐之海，在短短几小时内让情绪随着节奏不停摇摆。程远&洛地有声乐队还带来了全新原创歌曲《洛阳汤客》，脍炙人口的歌词，动听的曲调，给现场带来了不少惊喜。超大型舞台也大幅缩短了观众和演出乐队的距离，舞台下的一片绿地就是欣赏音乐的“最佳坐席”。与舞台配套的专业音响设备，让音浪能到达最后排的人群中，让每个人都能真正融入这场视觉心灵双重震颤的音乐盛会。

美食购物，流连忘返

众多美食商家和玩乐品牌也强势加盟了此次音乐节，科罗娜、百威、贝克、哈尔滨、熊姬奶茶、多米居酒屋、春都火腿肠、轩妈蛋黄酥、Species滑板公园联合打造美食嘉年华，玩乐不停。潮玩集市更是热火朝天，穿梭其中，独特的市井气息和人间烟火味熨烫着好奇的心灵，让美食和欢笑不再缺席这个惊喜连连的周末。

好礼狂送，拿到手软

洛阳网为广大乐迷准备了价值299元的“限量乐迷大礼包”，为参与潮玩集市的车主送上价值599元的“车主大礼包”，休闲食品、定制纪念品，景区门票等惊喜连连，音乐节不仅承包了这个周末的快乐，还承包了未来几个假期的玩乐！15日上午，正弘悦府售楼部、示范区盛大开放，现场好礼送不停，吸引了大批市民前往品鉴。

两日狂欢你“躁”尽兴了吗？音乐不停，欢乐不止。古都洛阳与炫动的音乐节碰撞出了不一样的火花，陪伴广大乐迷度过了欢畅的周末时光。相遇就要尽兴，期待下次重逢！(记者 李珂尧 实习生 孙棹帆)