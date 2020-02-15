快讯！中钢洛耐科技股份有限公司揭牌成立

今天上午，中钢洛耐科技股份有限公司揭牌成立、正式运营。这标志着中钢洛耐混合所有制改革顺利推进，为企业上市奠定坚实基础。

今天上午，中钢洛耐科技股份有限公司揭牌成立、正式运营。这标志着中钢洛耐混合所有制改革顺利推进，为企业上市奠定坚实基础。

中钢洛耐建于1958年，是落户洛阳的共和国长子企业。在62年发展史上，中钢洛耐有辉煌、有低谷，始终砥砺前行、春华秋实，洛耐精神历久弥新。

近年，中钢洛耐坚持党建引领，传承红色基因，积极推进供给侧结构性改革，通过改革创新、转型发展，彻底摆脱困境，企业经营效益明显向好，走上了转型升级变革新生的发展之路，迎来了发展的重大历史机遇。

下一步，中钢洛耐将以股份公司设立为新起点，对标世界一流提升管理水平，完善公司治理，深化企业改革，加快自主创新，争取早日成功登陆资本市场，加快建设世界一流耐火材料企业。（洛报融媒记者 白云飞 文/图）