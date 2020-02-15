“洛阳最美教师”候选人：蔡欢欢

蔡欢欢，女，中共党员，西工区红山实验小学教师，她深深扎根农村，辛勤耕耘19个春秋。
工作之余，她从阅读书籍、观看课例、参加培训中汲取营养，创新实践主题学科融合课程和绘本教学，实现专业化成长。
疫情当下，她心系学生，每天微信电话提醒打卡、叮嘱疫区学生严格防护，按时上报数据。她设计新冠病毒主题课程，对学生进行生命教育。
疫情期间，她充分发挥党员先锋作用，上好示范课，通过视频会议组织新教师研讨备课、学会直播，带动团队快速成长。
生活中遇到困难，婆婆手术、父母住院，她都咬紧牙关，尽量自己克服，依然坚守岗位，尽职尽责。
一分耕耘，一分收获。2015年以来，她执教的语文优质课荣获洛阳市一等奖，参与的3个市级课题已顺利结题，先后获得“洛阳市教坛新秀”“洛阳市学科技术带头人”“西工区优秀教师”“西工区优秀班主任”“西工区最美教师”“西工区书香班级”等荣誉称号。
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