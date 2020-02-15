“洛阳最美教师”候选人：韩国霞

韩国霞，女，1978年10月出生，宜阳艺术学校数学教师，中学一级教师，高三年级主任。

从教二十年来，长期担任班主任工作。她，一个普普通通的老师，但却是学生心中的女神，是教师学习的楷模。她，一个普普通通的老师，但却是学生心中的女神，是教师学习的楷模。在家里是孝顺父母的好女儿，是和女儿互帮互学的好妈妈。

桃李不言，下自成蹊。由于艺术生比较活跃这一特质，决定了他们必须受到更多的监管，才能使学习有效率。为此，她付出更为长久的时间和更多的精力在教学管理工作中。

不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。她非常重注德育工作。她一身正气，品德高尚，成为学生学习的典范。她一直教育学生“我们的学习成绩可以不够优秀，但我们必须足够努力；我们的人品必须优秀，不容任何瑕疵。”

她先后被评为洛阳市优秀教师、市级先进班集体、洛阳市优质课一等奖、洛阳市学术技术带头人、县优秀教师、模范班主任、骨干教师，连续多年被评为宜阳艺校十佳班主任、我心中的好老师。