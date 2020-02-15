“洛阳最美教师”候选人：徐慧君

徐慧君，女，1984年6月出生，中共党员，栾川县第二实验幼儿园的一线教师。 在20年的工作中敬业爱岗,积极奉献，一直站在二幼教学的第一线。她在教学中注重学生创新精神和创造力的培养,具有自已独到的教学方法，取得良好的教育效果。她所执教的课程先后获得市、县优质课一等奖；所写的十余篇论文也获得国家、省、市、县级奖项。除了日常教学以外，她还负责学校的教师琴法培和中班语言组的教研。由于成绩突出她先后多次被评为县级“优秀教师”、“家教先进个人”、“优秀学科教师”、“校国安全先进个人”、“优秀班主任”、“百名栾川好人“和市“师德标兵”、市级“优秀教师”、市“教坛新秀”的荣誉称号。她就是这样一个人,在自己平凡的岗位上努力工作着,无私奉献着。