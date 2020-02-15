“洛阳最美教师”候选人：贾丽霞

贾丽霞，女，1974年12月出生，洛宁县第一实验小学英语教师。从教24年来，她默默坚守三尺讲台，没有丝毫懈怠，用心上好每一节课，精心呵护每一个学生，努力成就每一个孩子的梦想。疫情防控期间，为上好直播课，她先当学生，向儿子求教；再做老师，上好每一节课。对学生进行生命教育，与同事交流直播经验，开展网络研讨，摸索出英语线上教学“说、唱、演、练”四步教学法，成为线上教学的优秀范例在学科组进行推广应用。她是学生的守护神。疫情封路期间，她费尽周折，为留守儿童送去手机，帮学生化解学习难题。颈椎病复发，她忍着病痛折磨，趴在床上备课、改作业，在餐桌上放把椅子，把电脑放在椅子上，每天忍痛站着上直播课，没有耽误学生一节课。每当遇到家长不愿配合工作时，总是委屈自己受，责任自己担，耐心引导，以爱育爱。

她是省骨干教师、学术技术带头人，市优秀教师、第二届名师、第三届优秀名师。多次获市、县优质课一等奖，参与的省、市课题研究成果，在教学实践中取得良好效果。