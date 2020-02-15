“洛阳最美教师”候选人：贺丽波

贺丽波，35岁，本科学历，洛宁县东宋镇中心小学体育教师兼后勤主任。

2010年9月，他从偃师市到洛宁山区任教，他10年如一日，以校为家，始终奋斗在教学一线，并长期担任班主任，以扎实严谨的工作态度，全身心地投入教育工作中，赢得了大家的一致好评。在学校工作中，他兼职后勤主任工作，经常面对学校出现的各种问题，亲力亲为，苦活累活领头干，从不计较个人利益。在班级管理上，他巧抓班级管理，激发学生自我管理能力。

在教学上，他勤于钻研，努力训练，带领的学生多次在县里组织的足球比赛中获奖。凭着对党的忠诚和教育事业的热爱，他先后获得市级优质课、优秀社团、教坛新秀、县级优秀教师、骨干教师、最佳教练员等荣誉。