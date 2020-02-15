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“洛阳最美教师”候选人：苗勤静
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 最美教师  来源： 洛阳网综合 2020-08-17 11:15

　　苗勤静，女，洛轴南山幼儿园园长兼党支部书记。从事幼教31年，率领团队成为国家教育部“美丽园丁”优秀项目园、省级示范园、河南省巾帼标兵岗、省女职工工作标兵岗，省优秀示范级家长学校、洛阳市教育工作先进单位、园本教研先进单位，包揽了洛阳市学前教育课改、区域游戏、园本教研现场会。是“河南省骨干教师”、 “洛阳市骨干教师”、“涧西区师德标兵”、“涧西区最美教师” 。

　　苗勤静将园所创建成涧西区唯一的河南省融合试点园，累计向培智学校和儿童福利院捐款捐物3万余元；她带头成长为“特教天使”，培养特教老师，先后接纳15名特殊儿童。

　　疫情期间，她参加党员志愿岗，号召大家捐款近万元，并多方筹措5万只口罩支援武汉……实绩突出被评为“洛阳市五一巾帼标兵”

　　她冲锋在前、不记得失的牺牲精神和淡泊名利的高尚品质时时感染着身边的每一个人，在“大家”与“小家”面前，始终将集体的利益放在心中。充分发挥了一名优秀党员的先锋模范作用！树立了“最美教师”的形象！
[ 责任编辑：崔天运]
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