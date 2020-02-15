“洛阳最美教师”候选人：周晓菲

周晓菲，女，1972年3月出生，中共党员，栾川县第一实验小学音乐教师。从教30年来，她坚守教学一线，凭着对音乐教育事业的无限深情，用真心换来了学生的热爱，家长的信任，同事的敬佩。

执教的优质课《小乌鸦爱妈妈》、《粉刷匠》、《巧巧手》、《小小音乐家》曾四次荣获市优质课评比一等奖和县优质课评比一等奖。

撰写的《从审美的角度调动学生学习音乐的兴趣》《浅谈童声合唱训练》《把握学生心理特性进行音乐教学》等十余篇论文在国家专业教育杂志发表。所参与的《河洛大鼓进中小学音乐课堂的实践研究》《小学音乐小组合作学习的现状分析与思考》等多项省市级课题顺利结题。

先后荣获“河南省骨干教师”“洛阳市骨干教师”“洛阳市少年宫优秀辅导员”“县优秀教师”“县优秀共产党员”“优秀学科教师”“教学标兵”等诸多荣誉称号。