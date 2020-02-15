“洛阳最美教师”候选人：段宝石

2019年8月4日下午4点，段宝石老师与妻子许志芳老师开车经过汝阳县伟才幼儿园门口时，听到对面河堤上群众呼救有人落水，他立即停下车，以最快的速度冲下堤坝，跳入河中，救出了落水女孩。当时河水很深，并且坝面十分光滑，他多次踩空，滑入水中，施救十分困难。但生命重于一切，他最后拼尽全力，把孩子一步步推上了岸。

今年年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，段老师积极响应“停课不停学”号召，认真开展网上教学，不让学生落下一节课。当学生没有书和资料，他驱车几百公里，辗转全县十几个乡镇，为学生送书。有学生家在大山深处，交通不便，他便在崎岖的山路上步行数公里，亲自把书送到学生家中。

高三年级提前开学后，他主动与外界隔离，每天陪学生吃住在校，从早上五点多起床到晚上十点多查寝完毕，才回宿舍休息。由于疫情期间采用小班教学，教师严重不足，他主动担任四班语文课、两班班主任工作，一周至少要上28节课，但再苦再累，他也无怨无悔，始终把学生的学习放在第一位。