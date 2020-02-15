“洛阳最美教师”候选人：郭开锋

郭开锋，女，1984年出生，汉族，中共党员，在涧西区南昌路小学任数学教师兼教导主任。从教12载，历练出业务精、善钻研、勇创新、敢担当形成了独特的教学风格，以“勤勉务实、踏实肯干”的工作作风，以高度的责任感、强烈的事业心，真抓实干、开拓进取，真正践行了一名骨干教师的责任和承诺。先后被评为涧西区骨干教师、文明教师，洛阳市教坛新秀；在数学优质课比赛中，获得涧西区一等奖8次，洛阳市一等奖3次，河南省二等奖1次；参与课题研究已经结项的洛阳市2项，国家级课题1项。

抗击新冠肺炎疫情期间，参与学校的防疫值班工作，开展线上停课不停学教学工作，扎根线上教学中，参与省级微课录制一节，五年级数学微课10余节，教研活动10余次，完成五年级一个班的数学直播课及相关教学工作。返校实战演习，多次参加学校疫情防控整理工作部署的会议，协助完成学校防控工作。复学之后，尾骨骨折的情况下，没有请假不耽误任何教学工作。

在各项工作中献智慧，挑重担，讲团结，认真总结工作经验，示范引领，辐射到其他同事中，形成了乐育的人生信条。