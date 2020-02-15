“洛阳最美教师”候选人：郑卫

郑卫，在洛阳市回民中学一线教学40年，从未间断！
从事少数民族传统体育木球项目23年，河南省木球队教练，五次代表河南省参加全国少数民族传统体育运动会，荣获优异成绩四次，并受到全国人大领导的肯定和赞扬。
去年参加第十一届全国少数民族传统体育运动会，由于表现突出，受到中共河南省委、河南省政府的通报嘉奖。
连续十年担任体卫站兼职教研员及老城、瀍河片片长，代表教育局对各校进行年底考核评估验收工作，多年担任市体育与健康优质课评委工作。连续三年对全市体育教师进行《新课标》培训。担任教育局第三届、第五届特约教育督导员，并完成了督县工作。
连续四年资助贫困大学生14400元十2000元，义务献血两次。
为抗击新冠肺炎病毒，捐款捐物，义务免费为小区施划标准停车位，解决了乱停乱放现象，被民盟河南省委授于“先进个人"称号！
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